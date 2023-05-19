Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in bonservisi belli oldu!

Beşiktaş, Avrupa'daki talipleri artmaya başlayan Gedson Fernandes'i kolay kolay elden çıkarmayacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız için taban bonservis bedelini belirledi.
Milliyet'in haberine göre; Yönetim, 25 milyon euronun altındaki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecek. Gedson için Beşiktaş'a şu ana kadar Avrupa'dan resmi bir teklif iletilmedi ancak sezon sonu yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta sahada en çok güvendiği isim olan 24 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon ara transferde Benfica'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.