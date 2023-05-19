Fenerbahçe - Trabzonspor debisinin ardından 3 isme büyük övgü!

Fenerbahçe'de ise maç öncesi açıklanan 11'de Emre Mor görünürken son dakika değişikliği ile Arda Güler maça başladı. Bu değişiklik Fenerbahçe için maçı daha da kolay hale getirdi. Genç yıldız her düz futbolcunun yapacağı gibi topu kanata açmak yerine harika bir çalımla Siopis'i oyundan düşürdü ve asistini yaptı. İkinci golde de Zajc'ın bireysel yeteneğiyle getirdiği top asiste dönüşünce Fenerbahçe oyunda olduğu kadar skorda da rahatlamış oldu. Arda ve Zajc'ın bu performansı Jesus'a 'Bu kadar inat neden?' diye de sordurdu. Bu iki yetenek sezon başından itibaren 11'de olsaydı işler daha farklı olur muydu bilinmez ama insan sormadan edemiyor.