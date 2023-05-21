Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha için ilik girişimini gerçekleştirmiş ve menajeri ile İstanbul'da görüşmüştü. Sarı-Lacivertliler sol kanat için önceliği Zaha'ya verirken her ihtimale karşı alternatifini de hazır ediyor. Fenerbahçeli kurmaylar Fransa'da Lille forması giyen ve sözleşmesinin son yılını yaşayan Fildişili sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'nın menajerini İstanbul'a davet etti. Bamba'nın menajerinin birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenilirken bonservis bedeli olmayan Bamba için bir miktar imza parası vermeyi de taahhüt edecek. 27 yaşında ve 1.75 boyunda olan Jonathan Bamba sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor. 20 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Bamba 19 kez giydiği Fildişi Milli Takım formasıyla 5 kez fileleri havalandırdı. Bamba 5 yıldır Lille forması giyiyor.
- Spor
- 21.05.2023 Gazete
Fenerbahçe, Fildişili yıldız Bamba'nın menajerini İstanbul'a çağırdı
Transferde atağa kalkan Sarı- Lacivertliler, Lille’de son sezonunu yaşayan Jonathan Bamba’nın menajerini İstanbul’a çağırdı. Sol kanat için öncelik Wilfred Zaha’da. Ama sorun çıkarsa Bamba yedekte olacak.
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