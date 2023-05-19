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    • Spor
    • 19.05.2023 11:57
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    • 19.05.2023 12:41
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    ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını son haftalara taşıyan Fenerbahçe, gelecek sezon için hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wilfried Zaha'nın menajerinin Fenerbahçe -Trabzonspor derbisini izlemesiyle gündem bir anda değişti. İşte Fenerbahçe'nin Zaha planı ve yarıştığı dev takımlar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

    Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 3-1 kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu son haftalara taşıdı. Bir yandan şampiyonluk yarışı veren Kanarya, diğer yandan ise transfer çalışmaları için düğmeye bastı.
    ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

    HÜCUM HATTINA TAKVİYE YAPILACAK

    Enner Valencia ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden ve Joao Pedro'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon hücum hattına kaliteli bir oyuncu transferi yapacak. Sarı-Lacivertliler, santrfor transferi için rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda.

    ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

    ZAHA İLE TEMASLAR BAŞLADI

    Futbol kariyerine Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta devam eden Fildişili golcü Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. 30 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri de Fenerbahçe ile resmi temaslara başladı.

        ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

        MENAJERİ TRABZON MAÇINI İZLEDİ

        Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiği yıldız oyuncunun menajeri, dün akşam Kadıköy'de oynanan Trabzonspor karşılaşmasını yerinde takip etti. Sarı-Lacivertliler, Zaha transferini bitirmek için şartları zorlamaya hazır.

        ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

        ZAHA TRANSFERİNDE SAVAŞ YAŞANACAK

        Ada'da önemli takımlarda forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Wilfried Zaha'ya Fenerbahçe dışında İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulüp kancayı takmış durumda. Dolayısıyla Fenerbahçe, Zaha transferinde Avrupa kulüpleriyle rekabete girecek.
        ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

        İNGİLTERE'DEN HANGİ KULÜPLER İSTİYOR?

        Sol kanat, sağ kanat ve forvette görev yapabilen Wilfried Zaha'ya İngiltere'den Burnley ekibinin yanı sıra Wolverhampton, Aston Villa ve Everton kulüpleri yakın ilgi gösteriyor.

            ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

            VALENCİA, NAPOLİ VE ATALANTA PEŞİNDE

            İspanya Ligi ekiplerinden Valencia'nın da transfer radarında bulunan Zaha'yı, İtalya'dan ise bu sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli ve Atalanta ekipleri de renklerine bağlamak için harekete geçti.

            ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

            ZAHA'NIN TRANSFER PİYASASI NE KADAR?

            2019 yılında 55 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Zaha'nın güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor. 1.80 boyundaki futbolcu, Crystal Palace'tan kesin olarak ayrılacak.

            ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

            WİLFRİED ZAHA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

            2015 yılından bu yana Palace forması giyen Wilfried Zaha, daha önce Manchester United ve Cardiff formalarını da terletti. Palace ekibinde 458 maçta görev yapan Zaha 90 gol atarken, 76 da asist yaptı ve kulüpte iz bırakan yıldızlardan biri oldu.
                ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

                168 GOLE ETKİ

                Profesyonel futbol kariyerinde ise toplam 478 maçta oynayan Fildişili yıldız 91 gol üretti ve 77 kez de asist yaparak hücumdaki etkinliğini ortaya koydu.

                ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

                Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Zaha, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
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                Haberler Spor ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar
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