ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 3-1 kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu son haftalara taşıdı. Bir yandan şampiyonluk yarışı veren Kanarya, diğer yandan ise transfer çalışmaları için düğmeye bastı.
HÜCUM HATTINA TAKVİYE YAPILACAK
Enner Valencia ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden ve Joao Pedro'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon hücum hattına kaliteli bir oyuncu transferi yapacak. Sarı-Lacivertliler, santrfor transferi için rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda.
ZAHA İLE TEMASLAR BAŞLADI
Futbol kariyerine Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta devam eden Fildişili golcü Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. 30 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri de Fenerbahçe ile resmi temaslara başladı.