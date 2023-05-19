ÖZEL | Fenerbahçe Wilfried Zaha için devlerle yarışıyor! İşte o takımlar

WİLFRİED ZAHA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

2015 yılından bu yana Palace forması giyen Wilfried Zaha, daha önce Manchester United ve Cardiff formalarını da terletti. Palace ekibinde 458 maçta görev yapan Zaha 90 gol atarken, 76 da asist yaptı ve kulüpte iz bırakan yıldızlardan biri oldu.