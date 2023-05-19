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    • 19.05.2023 12:44
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    • 19.05.2023 12:44
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    Beşiktaş Cenk Tosun ile anlaştı! 2+1 yıllık imza

    Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlamaları kapsamında çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, golcü futbolcu Cenk Tosun hakkında yeni bir karar aldı. Tosun ile yaptığı görüşmelerde el sıkışan Kara-Kartal, 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

    takvim.com.tr
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    Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlamaları kapsamında çalışmalar son sürat devam ediyor. Transferde hedefteki isimleri belirleyen siyah-beyazlılar, mevcut oyuncularla ilgili de kararlar alıyor.

    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, golcü futbolcu Cenk Tosun hakkında yeni bir karar aldı.

    Güneş'in performansından oldukça memnun olduğu başarılı oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacak.

    2+1 YILLIK ANLAŞMA!

    A Spor'un haberine göre; Cenk Tosun ile yaptığı görüşmelerde el sıkışan Kara-Kartal, 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

    Bu sezon 31 resmi maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 16 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
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    Haberler Spor Beşiktaş Cenk Tosun ile anlaştı! 2+1 yıllık imza
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