Van den Boomen rüzgarı: Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesine teklifini sundu!

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen'a kancayı taktı. Kanarya'nın futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı.
3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ
Merkez orta saha ve ön libero mevkisinde oynayabilen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisini eline alacak olan Branco van den Boomen ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu.
Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg'un da takip ettiği oyuncuya Fenerbahçe tarafından önerilen yıllık teklifin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi.