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    Van den Boomen rüzgarı: Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesine teklifini sundu!

    Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer çalımı atmak için Branco van den Boomen'a yıllık 2 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme sundu. Kanarya, Hollandalı için beklemeye geçti.

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    Van Den Boomen bombası

    Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen'a kancayı taktı. Kanarya'nın futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı.

    3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ
    Merkez orta saha ve ön libero mevkisinde oynayabilen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisini eline alacak olan Branco van den Boomen ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu.

    Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg'un da takip ettiği oyuncuya Fenerbahçe tarafından önerilen yıllık teklifin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi.

        TEKLİFİ DÜŞÜNECEK
        Ligue 1 ekibi Toulouse ile yola devam etmeme kararı alan 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde yeni bir macera arıyor. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre isteyen futbolcunun, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

        Bu sezon Toulouse ekibinde 38 maçta 6 gol atıp 13 de asiste imza atan Branco van den Booomen daha önce De Graafschap, FC Eindhoven, Willem, Heerenveen ve Ajax'ta da top koşturdu.

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        Haberler Spor Van den Boomen rüzgarı: Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesine teklifini sundu!
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