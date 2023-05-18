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    Sezon finali: Bordo mavililerden Fernerbahçe derbisine özel sıkı hazırlık!

    Bjelica yönetiminde ilk derbi maçına çıkacak olan Trabzonspor, Fernerbahçe derbisine özel hazırlandı. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek kötü geçen sezonda taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

    Sezon finali

    Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor için bugün F.Bahçe ile oynanacak olan derbi bir prestij karşılaşmasından öte anlamlar taşıyor. Fırtına bu maçı kazanarak hem gelecek sezon adına işlerin yoluna gireceğinin sinyallerini vermek hem de taraftarlarını mutlu etmek niyetinde.

    Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi öncesi fizik kondisyon yüklemesi yaptı. Ankaragücü maçı sonrası takım sadece 2 gün izin yaptı. Bu sürede teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi en ince ayrıntısına kadar analiz etti.

    Sezonun kalan bölümünde oyuncuların kondisyon olarak düşmemesine özen gösteren Bjelica aynı zamanda oyuncuların zihinsel olarak da iyi durumda olmalarına büyük önem gösterdi.

        Fırtına'da F.Bahçe maçı öncesi en önemli motivasyon kaynağı olarak son dönemde takım içerisinde yakalanan birliktelik ve kadro istikrarı ön plana çıkıyor.

        Takım kaptanları bu motivasyonu artırmak adına ekstra çaba sarf ederken, takımdaki tecrübeli isimler de maçta sakin olan ve baskı altında olmayan tarafın kendileri olduğunu ve bunu avantaja çevirmeleri gerektiğini vurguluyor.

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        Haberler Spor Sezon finali: Bordo mavililerden Fernerbahçe derbisine özel sıkı hazırlık!
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