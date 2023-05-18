Sezon finali: Bordo mavililerden Fernerbahçe derbisine özel sıkı hazırlık!

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor için bugün F.Bahçe ile oynanacak olan derbi bir prestij karşılaşmasından öte anlamlar taşıyor. Fırtına bu maçı kazanarak hem gelecek sezon adına işlerin yoluna gireceğinin sinyallerini vermek hem de taraftarlarını mutlu etmek niyetinde.
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi öncesi fizik kondisyon yüklemesi yaptı. Ankaragücü maçı sonrası takım sadece 2 gün izin yaptı. Bu sürede teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi en ince ayrıntısına kadar analiz etti.
Sezonun kalan bölümünde oyuncuların kondisyon olarak düşmemesine özen gösteren Bjelica aynı zamanda oyuncuların zihinsel olarak da iyi durumda olmalarına büyük önem gösterdi.