Sezon finali: Bordo mavililerden Fernerbahçe derbisine özel sıkı hazırlık!

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor için bugün F.Bahçe ile oynanacak olan derbi bir prestij karşılaşmasından öte anlamlar taşıyor. Fırtına bu maçı kazanarak hem gelecek sezon adına işlerin yoluna gireceğinin sinyallerini vermek hem de taraftarlarını mutlu etmek niyetinde.