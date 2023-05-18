Kartal'a dev transfer iddiası: İspanyol yıldız Isco Beşiktaş'a önerildi!

GÜNEŞ SOĞUK BAKTI

Siyah-beyazlılar'ın deneyimli hocası Şenol Güneş'in bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna şimdilik soğuk olduğu öğrenildi. Flamengo, Boca Juniors ve MLS takımlarının da peşinde olduğu gündeme gelen Isco ile ilgili yönetimin de kararı belli oldu. Beşiktaş yönetiminin bonservisi elinde olan futbolcuya kapıları kapatmadığı ve şartları araştırdığı ortaya çıktı.