Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Sarı lacivertiler zorlu maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia kaydederken Trabzonspor'un tek golü penaltıdan Trezeguet ile geldi.
JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.