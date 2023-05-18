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    • Spor
    • 18.05.2023 18:39
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    • 18.05.2023 22:18
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    Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor'u mağlup etti!

    Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Sarı lacivertiler zorlu maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçında yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

    Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Sarı lacivertiler zorlu maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi.

    Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia kaydederken Trabzonspor'un tek golü penaltıdan Trezeguet ile geldi.
    Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

    JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.
        Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

        Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Giresunspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc'ı ilk 11'de kullandı.
        Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

        Jorge Jesus müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.
        Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

        Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek kulübesinde yer aldı.
            Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

            4 EKSİK

            Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı. Bu isimlerin yanı sıra, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Serdar Aziz teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.
            Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

            19 MAYIS KUTLANDI

            19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet'in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

            Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

            Maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı.

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