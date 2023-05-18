Dev maçta Fenerbahçe Trabzonspor’u mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Giresunspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc'ı ilk 11'de kullandı.



