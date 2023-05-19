Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.05.2023 15:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2023 15:37
    ABONE OL

    NBA'de Denver Nuggets Los Angeles Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 108-103 yenerek Batı Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti.

    takvim.com.tr
    Nuggets Lakers’ı yenerek seride 2-0 öne geçti

    NBA konferans finalleri serisinin ikinci maçında Nuggets, Ball Arena'na Lakers'ı ağırladı.

    Maçın en skorer oyuncusu Jamal Murray, kaydettiği 37 sayının 23'ünü 4. çeyrekte atarak Nuggets'ı Lakers karşısında geriden gelerek galibiyete taşıdı.

    Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı.

    Bu maçtaki performansıyla birlikte Jokic, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

    Lakers'ta iLeBron James ve Austin Reaves 22'şer sayı kaydederken, Rui Hachimura ise 21 sayı attı.

    Serinin üçüncü maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız siyaseti
    Haberler Spor NBA'de Denver Nuggets Los Angeles Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti
        loading
        SON DAKİKA