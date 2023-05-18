Büyük şova geri sayım: Cimbom Feneri bekliyor!

Kritik İstanbulspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da büyük hazırlık başladı. Maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran Sarı-Kırmızılılar gözünü öncelikle cumartesi gününe çevirmiş durumda.
ÖNCE GÖZLER SİVAS MAÇINDA
Eğer bugün Fener, Trabzonspor önünde puan kaybederse, Sivas maçı Galatasaray için şampiyonluk gecesine dönüşecek. Ancak yönetim asıl hazırlıkları Fenerbahçe maçı için yapıyor.
Cimbom'un planı, şampiyonluğu Sivas ya da en geç Ankaragücü maçında garantileyip, 37. haftada oynanacak derbi sonrası kupayı kaldırmak. Alınan bilgilere göre; Sarı- Kırmızılılar, takımın konsantrasyonunu olumsuz etkilememe adına hazırlıklara sessiz sedasız başladı. Yönetimin dev bir ışık ve ses gösterisi ile tüm stadı kapsayacak bir koreografi için kolları sıvadığı belirtiliyor.