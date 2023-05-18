Büyük şova geri sayım: Cimbom Feneri bekliyor!

Cimbom'un planı, şampiyonluğu Sivas ya da en geç Ankaragücü maçında garantileyip, 37. haftada oynanacak derbi sonrası kupayı kaldırmak. Alınan bilgilere göre; Sarı- Kırmızılılar, takımın konsantrasyonunu olumsuz etkilememe adına hazırlıklara sessiz sedasız başladı. Yönetimin dev bir ışık ve ses gösterisi ile tüm stadı kapsayacak bir koreografi için kolları sıvadığı belirtiliyor.