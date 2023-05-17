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    • Spor
    • 17.05.2023 14:56
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    • 17.05.2023 15:07
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    Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve zirvede yer alan Galatasaray'da gözler gelecek sezonun planlamasına çevrildi. Transfer girişimlerinde bulunan Cimbom'da forma giyen futbolculara ilgi gösteren kulüplerin sayısı da artmaya devam ediyor. İşte Galatasaray'da transferle ilgili yaşanan sıcak gelişme ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

    Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj elde etmeyi başardı.

    Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

    ERDEN TİMUR TRANSFER PEŞİNDE

    Sarı-Kırmızılar'da gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurulması için çalışmalar başladı. Yönetici Erden Timur, Avrupa'dan ses getirecek transferlere yenilerini eklemek için birçok kulüple temas kurmuş durumda.

    Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

    TORREİRA'NIN TALİPLİLERİ ARTIYOR

    Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbolla taraftarların büyük sempatisini kazanan Lucas Torreira ile ilgili de flaş gelişmeler yaşandı. Uruguaylı ön liberoya transferde ilgi gösteren kulüplere bir yenisi daha eklendi.

        Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

        MİLAN'IN GÖZÜ TORREİRA'DA

        İtalya Ligi ekiplerinden Lazio'nun transfer gündemine gelen 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcuya, Serie A devi Milan da talip oldu. Milan'ın Torreira ile ilgili planı da ortaya çıktı.
        Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

        ÖNCELİKLERİ TORREİRA

        Milan'da ön libero mevkisinde forma giyen Ismael Bennacer'in sakatlığı Çizme ekibini yeni bir arayışa itti. 6 ay kadar yeşil sahalardan uzak kalacak Cezayirli futbolcunun bölgesine takviye yapmak isteyen Milan, gözüne Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı kestirdi.

        Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

        LİGİ TANIYOR...

        Daha önce Çizme'de Sampdoria, Fiorentina ve Pescara gibi takımlarda oynayan Lucas Torreira, hem ligi bilmesi hem de üst düzey performansı sebebiyle Milan'ın transferde önceliği haline gelmiş durumda.

            Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

            MİLAN BÜTÇE ÇALIŞMASI YAPACAK

            Galatasaray'da mücadeleci ruhu sebebiyle Sarı-Kırmızılı taraftarların gözdesi haline gelen ve yeni 'Felipe Melo' olarak tanımlanan futbolcu için sezon sonunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Milan Kulübü, transferin gerçekleşmesi için de bütçe çalışmalarına başladı.

            Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

            GALATASARAY'IN TORREİRA KARARI

            Cimbom'da yönetim, Lazio'nun da gündemine gelen Lucas Torreira'yı ilk etapta bırakmayı düşünmüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki vazgeçilmezlerinden biri olan Lucas Torreira için cazip bir teklif gelmesi halinde ise transfere yeşil ışık yakılacak.

            Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

            HEDEF 15 MİLYON EURO

            Dursun Özbek ve kurmayları Lucas Torreira'nın satılması halinde en az 15 milyon euro gelir hedefliyor. Cimbom ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam eden Lucas Torreira'nın da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

                Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

                BURUK'UN GÖZDESİ

                Bu sezon Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 31 karşılaşmaya çıkan ve 2315 dakika süre alan Lucas Torreira skora katkı yapamadı. Ancak; teknik direktör Okan Buruk, oyuna katkısı sebebiyle Torreira'yı beğeniyor.

                Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

                LUCAS TORREIRA'NIN MAAŞI NE KADAR?

                4 yıllık sözleşmeye imza atan Lucas Torreira, her bir futbol sezonu için 2 milyon 750 bin euro sezonluk ücret kazanacak. Galatasaray'ın kendisi için çok özel bir takım olduğunu dile getiren Uruguaylı futbolcu, profesyonel kariyerinde ise şu ana kadar 320 maça çıktı ve 23 gol 13 asist üretti. Torreira, Uruguay Milli Takımı'nın formasını da 40 maçta terletti.
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                Haberler Spor Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!
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