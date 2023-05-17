Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj elde etmeyi başardı.
ERDEN TİMUR TRANSFER PEŞİNDE
Sarı-Kırmızılar'da gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurulması için çalışmalar başladı. Yönetici Erden Timur, Avrupa'dan ses getirecek transferlere yenilerini eklemek için birçok kulüple temas kurmuş durumda.
TORREİRA'NIN TALİPLİLERİ ARTIYOR
Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbolla taraftarların büyük sempatisini kazanan Lucas Torreira ile ilgili de flaş gelişmeler yaşandı. Uruguaylı ön liberoya transferde ilgi gösteren kulüplere bir yenisi daha eklendi.