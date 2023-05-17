Dünya devi Galatasaraylı yıldızın peşinde!

LUCAS TORREIRA'NIN MAAŞI NE KADAR?

4 yıllık sözleşmeye imza atan Lucas Torreira, her bir futbol sezonu için 2 milyon 750 bin euro sezonluk ücret kazanacak. Galatasaray'ın kendisi için çok özel bir takım olduğunu dile getiren Uruguaylı futbolcu, profesyonel kariyerinde ise şu ana kadar 320 maça çıktı ve 23 gol 13 asist üretti. Torreira, Uruguay Milli Takımı'nın formasını da 40 maçta terletti.