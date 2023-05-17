İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar baskılı oynadığı ilk yarının son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
75. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, 89. dakikada Icardi'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı - kırmızılılar sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Bu skorun ardından birinci sırada yer alan Galatasaray puanını 76'ya yükseltti. 15. sırada kalan İstanbulspor ise 35 puanda bulunuyor. Süper Lig'in gelecek haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.