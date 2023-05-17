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    • Spor
    • 17.05.2023 11:57
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    • 17.05.2023 12:06
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    İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

    Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u mağlup ederken geceye Zaniolo damga vurdu. İtalyan yıldız, 69. dakikada dahil olduğu oyunda yalnızca 6 dakika kalabildi. Kırmızı kartla oyundan atılan Zaniolo için İtalyan basını flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar baskılı oynadığı ilk yarının son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
    İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

    75. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, 89. dakikada Icardi'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı - kırmızılılar sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
    İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

    Bu skorun ardından birinci sırada yer alan Galatasaray puanını 76'ya yükseltti. 15. sırada kalan İstanbulspor ise 35 puanda bulunuyor. Süper Lig'in gelecek haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
        İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

        ZANIOLO ALTI DAKİKADA ATILDI

        Mücadelenin 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo, altı dakika sonra 75. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
        İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

        VAR Alper Ulusoy'un uyarısının ardından saha kenarına gelen Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu izledikten sonra sarı kartını iptal ederek direkt kırmızı kartla İtalyan yıldızı oyundan ihraç etti.
        İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

        'ZANIOLO AKLINI KAYBETTİ'

        Nicolo Zaniolo'nun gördüğü kırmızı kart İtalyan basının da dikkatini çekti. 23 yaşındaki yıldızın görüğü kırmızı karta ve oyundan çıktıktan sonra sinirlerine hakim olamaması ağır eleştiriler aldı.
            İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

            Corriere dello Sport'un; "Zaniolo aklını kaybetti: Önce oyundan atıldı, ardından soyunma odası tünelinde tekme ve yumruk attı" başlığıyla duyurduğu haberde, "Zaniolo için unutulması gereken bir akşam." ifadelerine yer verildi.
            İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

            'BU SEFER FARKLI'

            La Gazetta dello Sport da Nicolo Zaniolo'nun kırmızı kartını okuyucularına aktardı. Gazetede yer alan haberde; "Ne asist, ne de gol... Bu kez Nicolo Zaniolo'dan tam tersi bir haber var. Oyuna girmesi Galatasaray'ın lehine olmadı" ifadeleri kullanıldı.
            İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

            Galatasaray formasıyla Süper Lig'de dokuz maçta göre yapan Zaniolo, üç kez gol sevinci yaşadı. Fanatik'in haberine göre Türkiye Kupası'nda da bir maçta forma giyen İtalyan yıldız bir kez asist yaptı.
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            Haberler Spor İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!
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