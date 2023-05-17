İtalyanlardan şok Zaniolo yorumu!

'BU SEFER FARKLI'



La Gazetta dello Sport da Nicolo Zaniolo'nun kırmızı kartını okuyucularına aktardı. Gazetede yer alan haberde; "Ne asist, ne de gol... Bu kez Nicolo Zaniolo'dan tam tersi bir haber var. Oyuna girmesi Galatasaray'ın lehine olmadı" ifadeleri kullanıldı.



