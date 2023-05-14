‘Kardaşlık’ dayanışması: Beşiktaş'tan depremzedeler için Azerbaycan'da anlamlı maç!

KAYSERİ'YE PFDK'DAN CEZA
PFDK, Kayserispor kulübüne Konyaspor- Kayserispor maçı ile ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hakem ve müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamaların yer almasından dolayı 100 bin TL para cezası verdi.
BAYERN, SCHALKE'Yİ SAHADAN SİLDİ: 6-0
Almanya'da B. Münih, Schalke'yi Müller, Kimmich (pen), Gnabry (2), Tel ve Mazraoui'nin golleriyle 6-0 yendi. Münih bitime iki maç kala puanını 68 yaptı. Dortmund ise M'Gladbach'ı 5-2 yendi. Golleri Mallen, Bellingham (pen), Haller (2), Reyna ve Bensebaini (pen) ile Stindl attı. Dortmund 67 puana çıktı. Haftaya Münih, Leipzig'i ağırlayacak; Dortmund, Augsburg'a gidecek.
TRABZON DÖNEMİM ÇOK DEĞERLİYDİ
Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Jan Durica, Fırtına'ya geliş süreci hakkında itirafta bulundu. Durica, "Lokomotiv Moskova beni istemedi. O süreç bana yeni bir kapı açtı. Trabzonspor'da oynama fırsatı yakaladım. Benim için bu çok değerliydi" diye konuştu.
LAKERS FİNALE YÜKSELDİ
NBA Batı Konferansı yarı final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, LeBron James'in 30 sayı ile oynadığı maçta Golden State Warriors'ı 122-101 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve Batı finalinde Denver'la eşleşti.
SOUTHAMPTON KÜME DÜŞTÜ
Premier Lig'de Fulham'a 2-0 kaybeden Southampton, düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda Leeds-Newcastle ve Chelsea-Nottingham maçları 2-2 bitti.
YILIN SAVUNMACISI TAVARES
THY Euroleague'de yılın savunma oyuncusu ödülünün sahibi Real Madrid'in 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı uzunu Walter Tavares oldu. Tavares ayrıca kariyerinde bu ödüle 3. kez layık görüldü.
WOLFSBURG'UN HEDEFİ BOEY
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Sacha Boey, kulüplerin gözdesi durumunda. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızını Avrupa'nın önemli kulüpleri yakından takip ediyor. Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Premier Lig kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Ridle Baku ile bu yaz yolların ayrılması halinde Galatasaray forması giyen Sacha Boey'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Genç yıldızın menajeri ile ilk temas gerçekleştirildi. Alman ekibinin sezon sonu itibarıyla Galatasarayın kapısını çalması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro alan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Boey 28 lig maçında 1 gol attı.
A. DEMİR'İN HEDEFİ AVRUPA
Adana Demirspor'da deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Süper Lig'de üst üste 5'inci galibiyetine imza atan Mavi Şimşekler, Avrupa hedefi için serisini sürdürmek istiyor.
KABACA'YA BÜYÜK ONUR
G.Saray'ın başarılı ismi Sadık Emir Kabaca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Sadık, organizasyonda 9.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
ALTINORDU TAM KADRO
TFF 1. Lig'de salı günü kümede kalma mücadelesinde en ciddi rakibi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Altınordu sahaya tam kadro ile çıkacak. İzmir ekibinde stoper Selim'in iyileşmesiyle sakat kalmadı.