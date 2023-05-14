‘Kardaşlık’ dayanışması: Beşiktaş'tan depremzedeler için Azerbaycan'da anlamlı maç!





BRAGA BRUMA'NIN TAPUSUNU ALIYOR

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Portekiz'in Braga kulübüne kiraladığı Bruma için önemli gelişmeler yaşanıyor. Braga'nın satın alma opsiyonunu kullanmak istediği ancak bunun için Fenerbahçe için masaya oturmak istediği öğrenildi. Braga'nın bonservis ücretinde Fenerbahçe'den kolaylık isteyebileceği iddia ediliyor. Bruma'nın opsiyon bedelinin 4 milyon Euro civarında olduğu Braga'nın bu rakamı biraz aşağıya çekmek istediği ifade ediliyor. Bruma, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmış ve ocak ayında da PSV'ye 4.2 milyon Euro zorunlu satın alma ücreti ödenmiş ardından da Portekizli oyuncu Braga'ya kiralanmıştı. Braga'da çok iyi bir performans gösteren Bruma adeta yeniden doğdu.