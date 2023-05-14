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    ‘Kardaşlık’ dayanışması: Beşiktaş'tan depremzedeler için Azerbaycan'da anlamlı maç!

    Beşiktaş, depremzedeler yararına Azerbaycan’da Sabah kulübü ile özel maç yaptı. Karşılaşma 3-3 berabere bitti. Tüm gelirler okul yapımı için kullanılacak. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    ‘KARDAŞLIK’ DAYANIŞMASI

    Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dolayı dost ülke Azerbaycan kulübü Sabah ile Beşiktaş hazırlık maçı gerçekleştirdi. Azeri ekibi 3 ve 5. dakikalarda Oleksii Kashchuk'un golleriyle skoru 2-0 yaptı. 24'te Umut Meraş farkı 1'e indirdi. 42'de Sabah'ta Joy Lance Mickels penaltı kaçırdı. 44'te Umut Meraş dengeyi getirdi: 2-2.

    30 BİN TARAFTAR SEYRETTİ
    63'te Cenk Tosun penaltıdan Beşiktaş'ı öne geçirdi. 70'de Davit Volkovi kaleci Ersin'in hatasını kaçırmadı ve 3-3 sona erdi. Tofiq Bahramov Stadyumu'ndaki maçı 30 bin taraftar bir arada seyretti. "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında oynanan maçın tüm gelirleri deprem bölgelerinde okul yapımı için kullanılacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, "Güzel maç oldu. Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

    TAKIM ÇALIŞMASI BENCE HER ŞEYDİR
    Fırtına'nın İspanyol stoperi Marc Bartra, sosyal medya hesabından ailesi ve takım arkadaşlarını kapsayan bir fotoğraf kolajı paylaştı. Formda kalmak için antrenmanların haricinde vaktinin büyük bir bölümünü spor salonunda geçirdiğini belirten deneyimli futbolcu, son haftalarda savunmada birlikte görev yaptığı Hüseyin Türkmen için, "Ortağım Hüseyin Türkmen ile stadımızdan güzel bir anı. Takım çalışması futboldaki en önemli şeydir" derken, Umut Bozok'un golünde yaşanan sevinç fotoğrafıyla ilgili olarak ise "Arkadaşım, komşum Umut Bozok'un golü. Onun adına çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        FIRTINA'YA SIOPIS MÜJDESİ
        Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, dev maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Stefano Denswil ve Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı. Bordo-Mavililer'e Fenerbahçe maçı öncesinde durumu belirsiz olan Manolis Siopis'ten ise iyi haber geldi. İlk bölümde kondisyon çalışması yapan, ikinci bölümde topla çalışmada kendisini deneyen Yunan futbolcu, Fenerbahçe maçında oynayabilecek seviyeye ulaştı. Karadeniz ekibinde cezalı olan Anastasios Bakasetas'ın dışında sakat olan Denswil ve Dorukhan ile birlikte eksik sayısı da üçe indi.



        TREZEGUET'YE ÖZEL MOTİVASYON
        Trabzonspor'da Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Trezeguet, önceki gün yapılan idmanda teknik direktör Nenad Bjelica'nın özel olarak ilgilendiği isimler arasında yer aldı. Antrenmanlarda daha çok bireysel yeteneklerini gösterme çabası içinde olan oyuncuyu Bjelica, takım oyununda etkili olması için uyardı. Sakatlığı geçen ve Fenerbahçe maçında sahada olması beklenen futbolcudan Bjelica, ofansif ve agresif futbol anlayışında daha fazla sorumluluk almasını istiyor.



        FENERBAHÇE MAÇLARI ÖZELDİR
        Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Uğurcan Çakır'dan camiaya umut dolu mesajlar geldi. Trabzonspor kaptanı, "Fenerbahçe maçları özeldir. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçında alacağımız 3 puan bize iyi gelecek. Takım olarak kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Taraftarımıza galibiyet armağan edeceğiz" diye konuştu.

            KADINLAR DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN
            Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Petrol Ofisi, ilk yarıyı 2. dakikada Danielle Marcanon'nun kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. 62. dakikasında Alice Kusi'nin kafa vuruşundan bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Kanarya sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Play-off yarı final rövanş maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Play-off yarı finalinin diğer maçında A.B.B Fomget Spor, Gaziantep ALGSPOR'u 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.



            BAHÇEŞEHİR'DEN BEŞİKTAŞ'A DARBE
            Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji büyük heyecana sahne olan maçta Beşiktaş'ı 86-83 yendi. Bahçeşehir'de Muhammet Baygül 24 sayıyla oynadı. Maçı kazansa kümede kalmayı garantileyecek olan Beşiktaş, büyük bölümünü önde götürdüğü maçta fırsat tepti. Siyah- Beyazllar son hafta maçında evinde karşılaşacağı Büyükçekmece'yi yenerse ligde kalacak. Gaziantep ise Darüşşafaka'yı yenip Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek. Diğer sonuçlar: Merkezefendi- G.Saray: 53-78, Konya-Manisa: 87-91, Aliağa-G.Antep: 80-79, Efes-Telekom: 102-87, Darüşşafaka-F.Bahçe: 73-79.

            OLD FİRM DERBİSİ RANGERS'IN
            İskoçya Scottish Premier Lig'de Glasgow Rangers sahasında konuk ettiği Celtic'i 3-0 mağlup etti. "Old Firm" derbisinde Rangers'a galibiyeti getiren golleri Cantwell, Souttar ve Sakala kaydetti. Rangers'da Rıdvan da maça 11'de başladı.



                KABUL ETMEDİĞİMİZ BİR DURUM
                Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut ile ilgili hukuk mücadelelerinin süreceğini söyledi. Siyah-Beyazlılar'ın Onur'u haksız bir yöntemle transfer ettiğini savunan Koç, "Hukuk içinde haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi kabul etmediğimiz ve haksız bulduğumuz bir durum." dedi. Koç, "Tahkim sürecinin lehimize sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Ancak Tahkim Kurulu da kesin sonuç vermiyor. Bunun bir üst mahkeme yolu var. Bu iş biraz uzayacak. Keşke Beşiktaş böyle bir yolu seçmeseydi" ifadelerini kullandı.



                LINGAARD'IN İSTEĞİ 1 MİLYON
                Gelecek sezon 10 numara transferi yapacak olan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Nottingham Forest'ta oynayan Jesse Lingard'ın teklif edildiği iddia edildi. 30 yaşındaki İngiliz'in 1 milyon euro maaşa Beşiktaş'ta formaya giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.



                ŞAMPİYONLUK PİKNİĞİ
                Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur, aile pikniği organize etti. Florya'daki pikniğe Galatasaray başkanı, yöneticiler ve futbolcular katıldı. Toplantıda futbolcu eşleri ve çocukları da yer aldı. Çocuklar için özel oyun alanları hazırlandı. Barbekü partisi de düzenlendi. Galatasaray bu organizasyonla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sarı- Kırmızılılar'ın düzenlediği piknikte 'Fener Ağlama' şarkısı çalması dikkatlerden kaçmadı. Bu şarkıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de eşlik ettiği gözlendi. Futbolcular keyifli dakikalar yaşadı.



                    MAYISLAR ASLAN'IN!
                    Galatasaray şampiyon olduğu son 4 sezonda mayıs ayındaki 16 maçta 13 galibiyet aldı. Puan kaybı olan 3 karşılaşmaya ise şampiyon çıkılmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon mayıs ayında tek maç oynadı. Sarı-Kırmızılar, bu ay oynadığı maçta Başakşehir'i 1-0'lık skorla devirdi. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kadar Mayıs ayında İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak.



                    ADA'DAN GUEYE İDDİASI
                    Transfer planları arasında takımdan ayrılması muhtemel oyuncularının yerine de isimler bakan Galatasaray, Lucas Torreira'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir ismi gündeme aldı. İngiliz medyasına göre Galatasaray, Torreira'nın yerini Idrissa Gueye ile doldurmak istiyor. Senegalli futbolcu, Everton'un ligden düşmesi halinde takımdan ayrılacağını açıkladı. 33 yaşındaki Gueye, Everton'a imza attıktan sonraki 30 maçın tamamında oynadı 29 maçta ise 11 çıktı.



                    KEREM'E YILLIK 20 MILYON LIRA
                    Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'la yeni sözleşme imzaladı. Serbest kalma maddesi kaldırılan milli futbolcu takımın en çok kazanan yerli oyuncusu oldu. Garanti maaşı 9 milyon liradan 20 milyon liraya çıktı. 15 milyon euro serbest kalma bedeli kaldırıldı. Yeni sözleşmede serbest kalma maddesi bulunmuyor. Gelecek yıllarda senelik maaşı 40 milyon liraya kadar çıkacak.



                        BRAGA BRUMA'NIN TAPUSUNU ALIYOR
                        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Portekiz'in Braga kulübüne kiraladığı Bruma için önemli gelişmeler yaşanıyor. Braga'nın satın alma opsiyonunu kullanmak istediği ancak bunun için Fenerbahçe için masaya oturmak istediği öğrenildi. Braga'nın bonservis ücretinde Fenerbahçe'den kolaylık isteyebileceği iddia ediliyor. Bruma'nın opsiyon bedelinin 4 milyon Euro civarında olduğu Braga'nın bu rakamı biraz aşağıya çekmek istediği ifade ediliyor. Bruma, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmış ve ocak ayında da PSV'ye 4.2 milyon Euro zorunlu satın alma ücreti ödenmiş ardından da Portekizli oyuncu Braga'ya kiralanmıştı. Braga'da çok iyi bir performans gösteren Bruma adeta yeniden doğdu.



                        ENNER VALENCİA KESİLDİ HAZİRANI BEKLİYOR
                        Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Vargas, "Seçeneklerimiz arasında Fenerbahçe de var. En iyi teklifi veren takımı seçeceğiz. Haziran ayının başında tercihimizi açıklarız" diye konuştu



                        DÜŞÜŞE GEÇTİ TEKLİFLER KESİLDİ
                        Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla başta İngiltere Premier Lig olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Osayi Samuel yaşadığı form düşüklüğü sonrasında teklifler bıçak gibi kesildi. Bir ara piyasa değeri için 10 milyon Euro gibi rakamlar zikredilen Osayi yaşadığı düşüşün sıkıntılarını yaşıyor. 25 yaşındaki Nijerya asıllı futbolcunun şu andaki piyasa değeri 7 milyon Euro civarında gösteriliyor. Osayi'nin Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.



                            FENER DERBİYE BİLENİYOR
                            Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salon çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, saha antrenmanında ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



                            PEDRO'DAN 5 MİLYON EURO
                            Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir. İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Udinese'nin 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. Udinese'nin, ara transfer döneminde Newcastle United ve Everton'ın talip olduğu Beto'nun yerini Joao Pedro ile doldurmak istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Pedro'dan beklediği gelirin 5 milyon Euro civarında olduğu da gelen haberler arasında.

                            KAYSERİ'YE PFDK'DAN CEZA
                            PFDK, Kayserispor kulübüne Konyaspor- Kayserispor maçı ile ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hakem ve müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamaların yer almasından dolayı 100 bin TL para cezası verdi.


                            BAYERN, SCHALKE'Yİ SAHADAN SİLDİ: 6-0
                            Almanya'da B. Münih, Schalke'yi Müller, Kimmich (pen), Gnabry (2), Tel ve Mazraoui'nin golleriyle 6-0 yendi. Münih bitime iki maç kala puanını 68 yaptı. Dortmund ise M'Gladbach'ı 5-2 yendi. Golleri Mallen, Bellingham (pen), Haller (2), Reyna ve Bensebaini (pen) ile Stindl attı. Dortmund 67 puana çıktı. Haftaya Münih, Leipzig'i ağırlayacak; Dortmund, Augsburg'a gidecek.

                            TRABZON DÖNEMİM ÇOK DEĞERLİYDİ
                            Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Jan Durica, Fırtına'ya geliş süreci hakkında itirafta bulundu. Durica, "Lokomotiv Moskova beni istemedi. O süreç bana yeni bir kapı açtı. Trabzonspor'da oynama fırsatı yakaladım. Benim için bu çok değerliydi" diye konuştu.


                            LAKERS FİNALE YÜKSELDİ
                            NBA Batı Konferansı yarı final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, LeBron James'in 30 sayı ile oynadığı maçta Golden State Warriors'ı 122-101 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve Batı finalinde Denver'la eşleşti.


                            SOUTHAMPTON KÜME DÜŞTÜ
                            Premier Lig'de Fulham'a 2-0 kaybeden Southampton, düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda Leeds-Newcastle ve Chelsea-Nottingham maçları 2-2 bitti.

                            YILIN SAVUNMACISI TAVARES
                            THY Euroleague'de yılın savunma oyuncusu ödülünün sahibi Real Madrid'in 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı uzunu Walter Tavares oldu. Tavares ayrıca kariyerinde bu ödüle 3. kez layık görüldü.


                            WOLFSBURG'UN HEDEFİ BOEY
                            Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Sacha Boey, kulüplerin gözdesi durumunda. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızını Avrupa'nın önemli kulüpleri yakından takip ediyor. Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Premier Lig kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Ridle Baku ile bu yaz yolların ayrılması halinde Galatasaray forması giyen Sacha Boey'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Genç yıldızın menajeri ile ilk temas gerçekleştirildi. Alman ekibinin sezon sonu itibarıyla Galatasarayın kapısını çalması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro alan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Boey 28 lig maçında 1 gol attı.


                            A. DEMİR'İN HEDEFİ AVRUPA
                            Adana Demirspor'da deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Süper Lig'de üst üste 5'inci galibiyetine imza atan Mavi Şimşekler, Avrupa hedefi için serisini sürdürmek istiyor.


                            KABACA'YA BÜYÜK ONUR
                            G.Saray'ın başarılı ismi Sadık Emir Kabaca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Sadık, organizasyonda 9.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


                            ALTINORDU TAM KADRO
                            TFF 1. Lig'de salı günü kümede kalma mücadelesinde en ciddi rakibi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Altınordu sahaya tam kadro ile çıkacak. İzmir ekibinde stoper Selim'in iyileşmesiyle sakat kalmadı.

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                            Haberler Spor ‘Kardaşlık’ dayanışması: Beşiktaş'tan depremzedeler için Azerbaycan'da anlamlı maç!
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