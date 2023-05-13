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    Trabzonspor’un golcüsü Umut Bozok'tan itiraf: "Kadıköy’de galibiyet hediye edeceğiz"

    Trabzonspor’un golcüsü Umut Bozok, “Fenerbahçe maçında gol atarak ilki başarmak istiyorum. Taraftarımıza Kadıköy’de galibiyet armağan edeceğiz” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kadıköy’de galibiyet hediye edeceğiz

    Son haftalarda Trabzonspor'un formda isimlerinden biri olan Umut Bozok, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları dev maç öncesi basın toplantısında konuştu. Golcü futbolcu, "Camiamız adına önemli bir maç. Tabii ki benim için de özel bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe maçında hiç gol atamadım. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Taraftarımız ve camiamız için oynayacağız. Kadıköy'de yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. Bu zor sezonda Kadıköy'de alacağımız galibiyeti camiamıza hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bozok, Bordo- Mavililer'in yeni teknik patronu Nenad Bjelica için, "Yurt dışından bir anlayış getirdi. Çok kaliteli bir hoca" dedi.



    TREZEGUET'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR
    Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin peşini Al Ahli ve Al İttihad kulüpleri bırakmıyor. Al Ahli'nin tecrübeli oyuncu ile görüşerek yıllık ücret konusunda anlaştığı iddia edildi. Trabzonspor her iki kulübe 6 milyon dolardan aşağıya oyuncuyu satmayacağını dile getirdi. Karadeniz Fırtınası sezon başında Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası Trezeguet'yi İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer etmişti.



    ISMAEL'DEN REDMOND'A KANCA
    İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un başına geçen Valerien Ismael, gelecek sezon için planlamalara başladı. Ekibiyle birlikte takımı adına eksikleri tespit etmek için kolları sıvayan Fransız çalıştırıcının, Beşiktaş'tan eski öğrencisi Nathan Redmond'a kancayı taktığı gündeme geldi. Siyah- Beyazlılar'da görev yaptığı dönemde Redmond'u Beşiktaş'a aldıran Ismael'in, oynatmak istediği sistemde İngiliz yıldızı düşündüğü ve futbolcunun durumunu yakın takip ettiği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun eşinin İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Bu sezon 27 maçta görev alan ve 6 gol 5 asist kaydeden 29 yaşındaki Redmond son kararını Beşiktaş ile masaya oturduktan sonra verecek.



        HALKBANK SERİYE TUTUNDU
        AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi 4. maçında Ziraat Bankkart, Halbank ile karşılaştı. Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanan Halkbank seride durumu 2-2'ye getirdi. 22-22 eşitliğin sağlandığı ilk seti 25-23'lük skorla kazanan Halkbank maçta 1-0 öne geçti. Konuk takım etkili başladığı 2. seti de 25-20 alarak skoru 2-0 yaptı. Halkbank 3. sete de etkili başlayan taraf olsa da setin ortalarında oyunda dengeyi kuran Ziraat Bankkart seti 25-19 alarak durumu 2-1 yaptı. 4. setin ortalarından itibaren yakaladığı farkı setin sonuna kadar koruyan Halkbank seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi. Axa Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon olan takımın belirleneceği serinin 5. maçı Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.



        DELE ALLİ TRANSFERİ MANTIKSIZ
        İngıltere'den büyük umutlarla transfer edilen Dele Alli, Beşiktaş'ta beklentilerin uzağında kaldı. Sky Sports yorumcusu ve eski futbolcu Kevin Campbell, İngiliz futbolcunun geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Campbell, "Dele Alli tam bir hayal kırıklığı. Beşiktaş'ta kalıcı olarak yola devam etmesi mantıksız" dedi. Siyah-Beyazlılar'da bu sezon 17 maçta 3 gol atan Dele Alli'ye 11 milyon euro değer biçiliyor.



        YILIN FUTBOLCUSU HAALAND
        İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yılın futbolcusu seçti. 22 yaşındaki golcü, ligde 35 tüm kulvarlarda ise 51 gole imza attı.


            UEFA'DAN ALGICILARA TOKAT
            UEFA, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'deki seçim sonrası yaşanabilecek huzursuzluk sebebiyle başka bir ülkeye alınabileceği yönünde dış basında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. İngiliz Daily Mail, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin, Seçim sebebiyle İstanbul'dan alınıp Portekiz'in Lizbon şehrine verilebileceğini, UEFA'nın ülke federasyonuyla konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti. UEFA'dan konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Deutschen Presse-Agentur'a UEFA'dan yapılan açıklamada; "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak.

            UEFA NOKTAYI KOYDU
            UEFA'NIN hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur. Bu konuda başka bir görüşümüz olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

            KANARYA İRFAN CAN'IN TAPUSUNU ALDI
            Fenerbahçe, Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı. Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyan İrfan Can için satın alma opsiyonu kullanıldı. Sezon başında 500 bin Euro'ya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro girmiş olacak. Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan gelen İrfan Can istikrarlı bir performans göstermişti. Ancak geçen sezon taraftarla tartışan kaleci, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can için Trabzonspor ve Southampton da devreye girmişti.



            HAZIRLIKLAR TAM GAZ
            Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Kadıköy'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.



                11 YABANCIYI ASLA KABUL ETMEM
                Yeni sezonda yabancı kuralı ile ilgili dün çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. TFF ve Kulüpler Birliği dün Riva'da toplandı. Kulüp başkanlarının yanı sıra yöneticilerin de katıldığı toplantı bir hayli hararetli geçti. Toplantıda kulüplerin yüzde 80'inin yabancı kuralının sınırsız olmasını istediği öğrenilirken, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu iddia edilen bazı kulüplerin mevcut kural olan 8+3 kuralını desteklediği ifade edildi. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Ben TFF Başkanı olarak sahada 11 yabancı oyuncunun bulunmasını asla kabul etmem" sözleriyle yabancı kuralının serbest bırakılmaması gerektiğini savundu. Yapılan toplantıdan net bir karar çıkmadığı öğrenilirken, Kulüpler Birliği ve TFF'nin hafta başında yeniden bir araya gelmesi ve yabancı kuralının kesin olarak çözüme kavuşturması bekleniyor. Bilindiği üzere TFF Başkanı Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,"Süper Lig'de seneye yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili onları çalışıyoruz."demişti. Tarafların yeniden bir araya geleceği toplantıda kuralla ilgili nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu.



                UMUT NAYİR SÜRPRİZİ
                G.Saray'dan sürpriz hamle... Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bafetimbi Gomis'in yerine alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Ümraniyespor'da bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Umut Nayir. 27 Süper Lig maçında 15 gole imza atan 29 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın Eyüpspor ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Yıldız golcünün Eyüp ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



                YUNUS ÖÇAL YUNANİSTAN'DA
                Yunanistan Voleybol Federasyonu, AEK'da görevini sürdüren Yunus Öçal'ı kadın milli takımı başantrenörlüğü görevine getirdi. Öçal, AEK'daki başantrenörlük görevinin devam edeceği bilgisini paylaştı.



                    GALATASARAY TÜRKİYE'DİR
                    G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremzede çocukları bölgeden almış, İstanbul'a getirmiş. Bütün kulüplere çağrı yapıldı. Oyuncularınızdan bazılarını getirin, bu çocuklarla karma bir maç yapalım, moral ve motivasyon olsun dediler. Ne yapacaktık? Galatasaray olarak oraya gelmeyiz mi diyecektik? Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur" dedi. Özbek, "Oradaki çocukların sevinçlerini görmüşsünüzdür. Televizyonda gördükleri futbolcularla beraber top oynamaları, futbolculara sarılmaları... Galatasaray, Türkiye'dir. Türkiye'nin acıları, Galatasaray'ın da acılarıdır. Kulüpteki herkes, bu acılara dertlenmek zorundadır" diye konuştu.



                    ASLAN'DA İSTANBUL MESAİSİ
                    Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

                    TARAFTAR ALINMAYACAK
                    İstanbul İl Güvenlik Kurulu, 18 Mayıs perşembe saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor maçına konuk takım taraftarının alınmayacağını açıkladı.

                    VODAFONE PARK'TA OYNANACAK
                    Süper Lig'in 34. haftasındaki Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de start alacak.

                    EFES VE FENER'İ İSTERDİM
                    Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı, "Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk. Bir Türk olarak Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 4'lü Final'de olmasını isterdim" dedi.

                    KADINLARDA DERBİ GÜNÜ
                    TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final maçları bugün başlayacak. Saat 15.00'teki maçlarda Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG ile de Ankara BŞB. karşılaşacak.

                    KAYIP STOPER MATHİAS ROSS
                    G.Saray'ın bu sezon yaptığı transferler arasında hiç verim alamadığı isimlerin başında Mathias Ross geliyor. 1 milyon 750 bin Euro bonservis ve 400 bin Euro yıllık ücret karşılığında Aalborg'dan transfer edilen 22 yaşındaki stoper ligde 1 dakika bile görev alamadı.

                    GÖZTEPE MAÇINDA İŞ BİTER
                    Çaykur Rizespor'da forma giyen İbrahim Olawoyin, "Göztepe maçı bizim için final olacak. Bu maçta işi bitirip Süper Lig'e çıktığımızı ilan etmek istiyoruz. Hedefimiz galibiyet almak" ifadelerini kullandı.

                    TÜRK TELEKOM İLK PEŞİNDE
                    Türk Telekom, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda 18.00'deki maçta Anadolu Efes'i yenerse normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek. Ayrıca Telekom, 29 yıl önce gerçekleştirdiği başarıyı da tekrarlayacak.

                    DENVER FİNALE YÜKSELDİ
                    NBA'DE Batı Konferansı yarı final ser-i sinde Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 32 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta Phoenix'i 25 sayı farkla yenerek final biletini alan ilk takım oldu.

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                    Akla ziyan diplomasiden noksan! Kılıçdaroğlu...
                    Haberler Spor Trabzonspor’un golcüsü Umut Bozok'tan itiraf: "Kadıköy’de galibiyet hediye edeceğiz"
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