Trabzonspor’un golcüsü Umut Bozok'tan itiraf: "Kadıköy’de galibiyet hediye edeceğiz"





11 YABANCIYI ASLA KABUL ETMEM

Yeni sezonda yabancı kuralı ile ilgili dün çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. TFF ve Kulüpler Birliği dün Riva'da toplandı. Kulüp başkanlarının yanı sıra yöneticilerin de katıldığı toplantı bir hayli hararetli geçti. Toplantıda kulüplerin yüzde 80'inin yabancı kuralının sınırsız olmasını istediği öğrenilirken, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu iddia edilen bazı kulüplerin mevcut kural olan 8+3 kuralını desteklediği ifade edildi. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Ben TFF Başkanı olarak sahada 11 yabancı oyuncunun bulunmasını asla kabul etmem" sözleriyle yabancı kuralının serbest bırakılmaması gerektiğini savundu. Yapılan toplantıdan net bir karar çıkmadığı öğrenilirken, Kulüpler Birliği ve TFF'nin hafta başında yeniden bir araya gelmesi ve yabancı kuralının kesin olarak çözüme kavuşturması bekleniyor. Bilindiği üzere TFF Başkanı Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,"Süper Lig'de seneye yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili onları çalışıyoruz."demişti. Tarafların yeniden bir araya geleceği toplantıda kuralla ilgili nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu.