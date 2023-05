Trabzonspor’un golcüsü Umut Bozok'tan itiraf: "Kadıköy’de galibiyet hediye edeceğiz"

KANARYA İRFAN CAN'IN TAPUSUNU ALDI

Fenerbahçe, Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı. Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyan İrfan Can için satın alma opsiyonu kullanıldı. Sezon başında 500 bin Euro'ya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro girmiş olacak. Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan gelen İrfan Can istikrarlı bir performans göstermişti. Ancak geçen sezon taraftarla tartışan kaleci, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can için Trabzonspor ve Southampton da devreye girmişti.