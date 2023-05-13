Trabzonspor’un golcüsü Umut Bozok'tan itiraf: "Kadıköy’de galibiyet hediye edeceğiz"

Son haftalarda Trabzonspor'un formda isimlerinden biri olan Umut Bozok, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları dev maç öncesi basın toplantısında konuştu. Golcü futbolcu, "Camiamız adına önemli bir maç. Tabii ki benim için de özel bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe maçında hiç gol atamadım. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Taraftarımız ve camiamız için oynayacağız. Kadıköy'de yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. Bu zor sezonda Kadıköy'de alacağımız galibiyeti camiamıza hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bozok, Bordo- Mavililer'in yeni teknik patronu Nenad Bjelica için, "Yurt dışından bir anlayış getirdi. Çok kaliteli bir hoca" dedi.
TREZEGUET'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin peşini Al Ahli ve Al İttihad kulüpleri bırakmıyor. Al Ahli'nin tecrübeli oyuncu ile görüşerek yıllık ücret konusunda anlaştığı iddia edildi. Trabzonspor her iki kulübe 6 milyon dolardan aşağıya oyuncuyu satmayacağını dile getirdi. Karadeniz Fırtınası sezon başında Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası Trezeguet'yi İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer etmişti.
ISMAEL'DEN REDMOND'A KANCA
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un başına geçen Valerien Ismael, gelecek sezon için planlamalara başladı. Ekibiyle birlikte takımı adına eksikleri tespit etmek için kolları sıvayan Fransız çalıştırıcının, Beşiktaş'tan eski öğrencisi Nathan Redmond'a kancayı taktığı gündeme geldi. Siyah- Beyazlılar'da görev yaptığı dönemde Redmond'u Beşiktaş'a aldıran Ismael'in, oynatmak istediği sistemde İngiliz yıldızı düşündüğü ve futbolcunun durumunu yakın takip ettiği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun eşinin İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Bu sezon 27 maçta görev alan ve 6 gol 5 asist kaydeden 29 yaşındaki Redmond son kararını Beşiktaş ile masaya oturduktan sonra verecek.