Trabzonspor'un transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. gündeme gelen isimler arasında menajer önerilerinin olduğu da ifade ediliyor. Ancak teknik direktör Nenad Bjelica bu konuda Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşerek, "Transferde öncelikle benim ve scout ekibinin hazırladığı liste üzerinden gidelim. Daha sonra ihtiyaca göre hareket edebiliriz" dedi.
Bunun üzerine menajeri üzerinden görüşmek için haber yollayan Ukraynalı Artem Dovbky başta olmak üzere birçok oyuncu ikinci plana bırakıldı.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın talep ettiği oyuncular arasında ise şu ana kadar görüşme gerçekleştirilen Bruno Petkovic ve Mislav Orsic isimleri ön plana çıkmış durumda.