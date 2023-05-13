Trabzonspor'un transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. gündeme gelen isimler arasında menajer önerilerinin olduğu da ifade ediliyor. Ancak teknik direktör Nenad Bjelica bu konuda Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşerek, "Transferde öncelikle benim ve scout ekibinin hazırladığı liste üzerinden gidelim. Daha sonra ihtiyaca göre hareket edebiliriz" dedi.