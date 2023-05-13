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    Listeme odaklanın: Trabzon’da gündem transfer!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, önceliğin hazırladığı transfer listesi olmasını talep etti. Artem Dovbyk gibi birçok isim ikinci plana bırakıldı. Fırtına’da golcü için ilk aday ise Bruno Petkovic...

    Listeme odaklanın

    Trabzonspor'un transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. gündeme gelen isimler arasında menajer önerilerinin olduğu da ifade ediliyor. Ancak teknik direktör Nenad Bjelica bu konuda Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşerek, "Transferde öncelikle benim ve scout ekibinin hazırladığı liste üzerinden gidelim. Daha sonra ihtiyaca göre hareket edebiliriz" dedi.

    Bunun üzerine menajeri üzerinden görüşmek için haber yollayan UkraynaArtem Dovbky başta olmak üzere birçok oyuncu ikinci plana bırakıldı.



    Teknik direktör Nenad Bjelica'nın talep ettiği oyuncular arasında ise şu ana kadar görüşme gerçekleştirilen Bruno Petkovic ve Mislav Orsic isimleri ön plana çıkmış durumda.

        Yönetimin hücum hattında yer alan bu isimler dışında sağ bek, stoper, orta saha ve kanat bölgelerine de belirlenen listedeki isimler doğrultusunda oyuncu arayışı devam ediyor.



        TRANSFERE KİLİTLENDİ
        Trabzonspor Teknik Direktörü Bjaelica, istediği transferlerin yapılabilmesi için yönetimle sık sık bir araya geliyor. Hırvat teknik adam en az takım kadar transfer çalışmalarına da odaklanmış durumda.



        CEZA SAHASI İÇERİSİNDE AFFETMİYOR
        28 yaşında ve 1.93 boyunda olan Bruno Petkovic santrfor dışında forvet arkasında da oynayabiliyor. Ceza sahası içinde son derece etkili bir isim olarak dikkat çekiyor.

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        Haberler Spor Listeme odaklanın: Trabzon’da gündem transfer!
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