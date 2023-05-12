Galatasaray, Dembele'yi transfer etmek için çalışmalara hız verdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda... Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için daha da güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde. Cimbom'un daha önce de gündeme gelen Moussa Dembele için yeniden atağa kalktığı öğrenildi.
4 GOLE KATKI VERDİ
Sarı-Kırmızılılar'ın başkan vekili Erden Timur'un Fransız golcünün menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşsa dahi Dembele transferini sonuçlandırmayı planlıyor. İlk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ancak tarafların bir kez daha bir araya geleceği iddia edildi. Moussa Dembele'yi sadece G.Saray istemiyor. İtalya Ligi'nin iddialı ekiplerinden İnter de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dembele için pusuda beklediği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız golcü bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol atarken 1 kez de asist yaptı. A. Madrid, Celtic ve Fulham formaları da giyen Dembele için şimdiye kadar 23.8 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Tecrübeli oyuncu kariyerinde 352 maçta forma giyerken 152 gol ve 47 asist üretti.
128 MAÇTA 56 GOLÜ VAR
Moussa Dembele, Fransa Ligue 1'de 128 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 56 gol aterken 11 asist yaptı. Lyon forması yla ise 171 maça çıktı. 70 gole imzasını attı.
MOUSSA DEMBELE
ÜLKE: FRANSA
YAŞ: 26
POZİSYON: SANTRFOR
PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO
OYNADIĞI TAKIM: LYON (FRA)
BU SEZON NE YAPTI:
LİGDE 22 MAÇTA 854 DAKİKA
FORMA GİYDİ VE 3 GOL ATTI.