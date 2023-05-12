Galatasaray, Dembele'yi transfer etmek için çalışmalara hız verdi





4 GOLE KATKI VERDİ

Sarı-Kırmızılılar'ın başkan vekili Erden Timur'un Fransız golcünün menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşsa dahi Dembele transferini sonuçlandırmayı planlıyor. İlk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ancak tarafların bir kez daha bir araya geleceği iddia edildi. Moussa Dembele'yi sadece G.Saray istemiyor. İtalya Ligi'nin iddialı ekiplerinden İnter de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dembele için pusuda beklediği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız golcü bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol atarken 1 kez de asist yaptı. A. Madrid, Celtic ve Fulham formaları da giyen Dembele için şimdiye kadar 23.8 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Tecrübeli oyuncu kariyerinde 352 maçta forma giyerken 152 gol ve 47 asist üretti.