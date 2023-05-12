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    Galatasaray, Dembele'yi transfer etmek için çalışmalara hız verdi

    Galatasaray trasnfer çalışmasında gaza bastı. Lyon forması giyen Moussa Dembele’nin menajeri ile temas kuran Cimbom, transferde İtalyan devi Inter ile yarışıyor.

    Takvim
    Dembele hamlesi
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    Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda... Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için daha da güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde. Cimbom'un daha önce de gündeme gelen Moussa Dembele için yeniden atağa kalktığı öğrenildi.



    4 GOLE KATKI VERDİ
    Sarı-Kırmızılılar'ın başkan vekili Erden Timur'un Fransız golcünün menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşsa dahi Dembele transferini sonuçlandırmayı planlıyor. İlk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ancak tarafların bir kez daha bir araya geleceği iddia edildi. Moussa Dembele'yi sadece G.Saray istemiyor. İtalya Ligi'nin iddialı ekiplerinden İnter de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dembele için pusuda beklediği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız golcü bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol atarken 1 kez de asist yaptı. A. Madrid, Celtic ve Fulham formaları da giyen Dembele için şimdiye kadar 23.8 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Tecrübeli oyuncu kariyerinde 352 maçta forma giyerken 152 gol ve 47 asist üretti.



    128 MAÇTA 56 GOLÜ VAR
    Moussa Dembele, Fransa Ligue 1'de 128 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 56 gol aterken 11 asist yaptı. Lyon forması yla ise 171 maça çıktı. 70 gole imzasını attı.

    MOUSSA DEMBELE
    ÜLKE: FRANSA
    YAŞ: 26
    POZİSYON: SANTRFOR
    PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO
    OYNADIĞI TAKIM: LYON (FRA)
    BU SEZON NE YAPTI:
    LİGDE 22 MAÇTA 854 DAKİKA
    FORMA GİYDİ VE 3 GOL ATTI.

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