Fenerbahçe’de Szalai şoku! Son yaşanan gelişmeler büyük pişmanlık yarattı





BARRİOS KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Beşiktaş ile anılan Rus ekibi Zenit'in orta saha oyuncusu Wilmar Barrios'un menajeri, "Wilmar şu anda Zenit'te oynamaktan mutlu. Ama iyi bir teklif gelirse bunu mutlaka değerlendirmeye alacaktır" dedi. Zenit ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu, bu sezon oynadığı 27 maçta 1 gol, 2 asist üretti.



SPONSORLUK HAMLESİ

Spor Toto 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un forma ve ürün sponsoru belli oldu. 100. yılını kutlayan Hummel, Türkiye'deki takım sporları kategorisindeki yerini yeniden almak için Samsunspor ile sözleşme imzaladı. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Konyaspor ile de sponsorlukları bulunan markanın, Samsun ile önümüzdeki yıl için sözleşme yaptığı bildirildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Verimli bir iş birliği oldu. Birlikte nice başarılara ulaşmayı diliyorum" dedi.



KARTAL SABAH'A HAZIRLANIYOR

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekibi Sabah FC ile oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenmanda Siyah-Beyazlılar, taktik çalışmalar yaptı. Maç yarın Bakü'de oynanacak.



REAL'DEN MBAPPE HAMLESİ

İngiliz basını, Real Madrid'in PSG'deki belirsizlikten yararlanarak sözleşmesi 2025'te bitecek Kylian Mbappe ile anlaşma sağlamak istediğini yazdı. Real'in Mbappe için 175 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı belirtildi.



G.SARAY'DA MİTROVİC DÖNEMİ

Andreas Pistiolis ile yollarını ayıran Galatasaray Nef, Karadağlı antrenör Zvezdan Mitrovic ile 2023-24 sonuna kadar sözleşme imzaladı. 53 yaşındaki antrenör, 2020-2021 sezonunda Monaco ile Eurocup'ı kazanmıştı.



KAZIMCAN FORMAYI KAPTI

G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sol bekte ligde kalan 4 maçta Kazımcan Karataş'a görev verecek. Sezon sonunda ise Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollar ayrılacak ve forma rekabetini arttırma adına Kazımcan'ın yanına bir sol bek alınacak. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Medipol Başakşehir ile oynanan maçta 90 dakika sahada kaldı. Etkili bir performans sergileyen sol kanat oyuncusu formayı da kaptı.



İSTANBULSPOR-G.SARAY KASIMPAŞA'DA OYNAYACAK

Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor-Galatasaray maçı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Sarı-Siyahlıların stadının taraftar için yeterli kapasiteye sahip olmaması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ise Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle müsait olmaması nedeniyle İstanbulspor'un yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.



NICOLO ZANIOLO ZİRVEDE

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en değerli futbolcular listesini güncelledi. Elde edilen veriler CIES'in araştırma ekibi tarafından son 10 yılda tamamlanan yaklaşık 5 bin transferden geliştirilen istatistiksel bir modelle tahmini olarak değerlendirildi. Araştırmada 74 ligde mücadele eden bin 229 kulübün en değerli futbolcusu baz alındı. Manchester City'den Erling Haaland ile Real Madrid'den Vinicius Junior, listede zirveyi paylaştı. Süper Lig'de ise Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ilk sıraya yerleşirken Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ise İtalyan yıldızı takip etti.



JUVE 90+7'DE BERABERE

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Juventus ile Sevilla, İtalya'da karşılaştı. İspanyol ekibi 26'da Youssef En Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Juventus'ta 90+7'de Federico Gatti, İtalyan ekibine beraberliği getirmeyi başardı. Diğer maçta Roma, Leverkusen'i 62'de Edoardo Bove'nin golüyle 1-0 devirdi. Kupada rövanşlar 18 Mayıs'ta oynanacak. Final karşılaşması ise 31 Mayıs'ta Macaristan'da yapılacak.



FİORENTİNA'YA BASEL DARBESİ

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina, Basel'e 2-1 yenildi. Fiorentina 25'te Arthur'un golüyle öne geçti. 71'de Andy Diouf ve 90+2'de Zeki Amdouni Basel'e maçı getirdi. Diğer maçta West Ham, AZ Alkmaar'ı 2-1 yendi. 41'de Reijnders'in golüyle geri düşen İngilizler 67'de Benrahma ve 75'te Antonio ile güldü.



SELÇUK İNAN: GÖRÜŞÜYORUZ

Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşamıştı. İstanbul ekibiyle 12 maça çıkan Selçuk İnan'la yollar ayrılmıştı. Şu an boşta olan Selçuk İnan, gelecek sezon takım çalıştırmak istediğini söyledi. Genç teknik adam, bazı kulüplerle temas halinde olduğunu kaydetti. Selçuk İnan sözlerinin devamında önemli bir takımı ya da projesi olan bir ekibi çalıştırmak istediğini belirtti.



KANARYA DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 önemli liginde gol ortalamasıyla 5. sırada yer aldı. Maç başına 2.55 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe buna rağmen takım savunmasında yaşadığı problemler nedeniyle Süper Lig'de zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Bayern Münih maç başına 2.68 gol ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, Alman devini 2.65 ile PSV, 2.62 ile Manchester City, 2.55 ile Ajax takip etti. Fenerbahçe bu 4 takımın ardından 2.45 ile 5. sırada yer aldı.



PEDRO'YA 3 TALİP BİRDEN

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Joao Pedro'ya İtalya'dan talipler olduğu ileri sürüldü. Calciomercatoweb'in haberine göre; Brezilya asıllı İtalyan golcünün sarı lacivertli kulüpteki macerası 1 yıl sürebilir. Joao Pedro için birden fazla Serie A kulübünün ciddi tekliflerde bulunabileceği iddia edildi. 31 yaşındaki futbolcunun da İtalya'ya dönmeye hazır olduğu belirtilirken, Genoa, Bologna ve Udinese'nin tecrübeli golcü Joao Pedro'yu transfer listesine aldığı ileri sürüldü.



BAYBURT FARKA KOŞTU: 6-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bayburt Özel İdare Spor deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 6-1 yendi. 3. Lig 2. Grup'ta ise Alanya Kestelspor sahasında Turgutluspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.



WARRİORS PES ETMİYOR

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, evinde Los Angeles Lakers'ı 121-106 yendi. Stephen Curry 27 sayı, 8 asistle maçın yıldızı oldu. Lakers seride 3-2 önde bulunuyor.



MADDİSON'IN PEŞİNDELER

İngiliz ekibi Newcastle United'ın, Leicester City'de forma giyen James Maddison ile ilgilendiği aktarıldı. Maddison, Leicester formasıyla çıktığı 200 resmi maçta 55 gol atıp 41 asistlik katkı sağladı.



FİLEDE ŞAMPİYONLUK MAÇI

Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 4. maçı bugün yapılacak. Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, maçı kazanırsa şampiyon olacak.

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