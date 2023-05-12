Bjelica bizzat devreye girdi! Trabzonspor, Hırvat oyuncu Bruno Petkovic ve Mislav Orsic için düğmeye bastı

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmayı hedefleyen Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın belirlenen öncelikli bölgeler için verdiği transfer listesinin yanı sıra scout ekibinin de verdiği isimler harmanlandı ve belirlenen oyuncular üzerinden görüşmeler başladı. Bruno Petkovic ve Mislav Orsic, Bjelica'nın istediği oyuncular arasında yer alıyor.
BAŞKAN TEMAS HALİNDE
Dinamo Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki forvet Petkovic, yıllık 1 milyon 200 bin euro istemesi nedeniyle kulübüyle anlaşamadı. Bu nedenle Zagreb'in futbolcunun satışına onay vermesi bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın oyuncunun transferi için temaslarını sürdürdüğü, Bjelica'nın da Petkovic için bizzat talepte bulunduğu öğrenildi.
ORSIC KİRALANABİLİR
Gelecek sezon 4-3-3 formasyonunu takıma adapte etmeyi planlayan Bjelica'nın ayrıca kanat forvet oyuncusu istediği ve 30 yaşındaki Orsic'in de bu beklentileri karşılayacak özelliklerde olduğu belirtildi. Orsic için kiralama formülünün masada olduğu belirtildi.