Bjelica bizzat devreye girdi! Trabzonspor, Hırvat oyuncu Bruno Petkovic ve Mislav Orsic için düğmeye bastı





BAŞKAN TEMAS HALİNDE

Dinamo Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki forvet Petkovic, yıllık 1 milyon 200 bin euro istemesi nedeniyle kulübüyle anlaşamadı. Bu nedenle Zagreb'in futbolcunun satışına onay vermesi bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın oyuncunun transferi için temaslarını sürdürdüğü, Bjelica'nın da Petkovic için bizzat talepte bulunduğu öğrenildi.