Oosterwolde gerilimi! Ali Koç ve Jorge Jesus, Hollandalı yıldız için karşı karşıya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Giresunspor beraberliği sonrası Jorge Jesus ile özel olarak görüştü. Bu görüşmede devre arasında transfer edilen Jayden Oosterwolde'nin de konuşulduğu öğrenildi. Derbi mağlubiyetleri sonrası da Jesus'la özel olarak görüşen Ali Koç, Portekiz hoca ile yaptığı 3. görüşmede "Oosterwolde niye oynamıyor?" diye sordu. Jesus ise bu soruya, "Hücumcu bir bek değil. Onu hücumcu bir bek olduğu için tercih ettik. Ancak defansif bir bek çıktı. O yüzden de ona forma vermiyorum" cevabını verdi. Ali Koç ile Jesus arasında Oosterwolde yüzünden elektriklenme yaşandığı öğrenildi. Devre arasında Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Hollandalı sol kanat oyuncusu şimdiye kadar Süper Lig'de sadece 84 dakika görev aldı. Görev aldığı 3 maçta da 90 dakika sahada kalamadı.