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    • Spor
    • 10.05.2023 09:41
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    • 10.05.2023 09:41
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    Fenerbahçe'ye şok! Yeni takımını açıkladılar

    Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile berabere kalarak şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ismi yeniden tartışılmaya başlanmıştı. Başkan Ali Koç ile de bir zirve gerçekleştiren Jesus için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

    Geçtiğimiz sezon başında Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe, kötü gidişat sonrası Portekizli teknik direktörle yollarını ayırmış ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile yola devam etmişti.
    Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

    2021/2022 sezonunu sona ermesiyle birlikte Kartal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
    Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

    Fenerbahçe ile tek sezonluk sözleşme imzalayan Jesus, sarı-lacivertlilerde iyi bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı.
        Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

        Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.
        Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

        Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan 68 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'ye uyum sağlayamadığını belirtmişti.
        Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

        Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.
            Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

            Başkan Ali Koç pazartesi günü sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u kulüp binasında görüşmeye çağırdı.
            Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

            Koç, Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen karşılaşma sonrası da Samandıra'ya çıkarma yapmış, Jesus ile yola devam edeceğinin mesajını vermişti.
            Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

            Gerçekleşen görüşmenin içeriği merak uyandırırken, konunun İstanbulspor beraberliği ve Giresunspor karşısında ortaya konan isteksiz oyun olduğu öğrenildi.
                Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                Sabah'ın haberine göre, Ali Koç'un Portekizli hocaya ele gelen tüm fırsatların kaçırılması nedeniyle sitem ettiği, öne geçen takımın üstünlüğünü koruyamaması ve sosyal medyada taraftarın büyük eleştirisine neden olan değişiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
                Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                Başkan Ali Koç'un, "Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak?" dediği aktarıldı.

                Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                Zirvede sözleşmenin erken feshi konusu ise gündeme gelmedi.
                    Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                    Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken, deneyimli çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
                    Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                    Jesus'u yeniden takımın başına getirmek isteyen Flamengo, Portekizli hocanın Fenerbahçe'den ayrılmaması sonrası Sevilla'dan gönderilen Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlamıştı.

                    Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                    Brezilya ekibi, Arjantinli teknik adamla Aralık 2024'e kadar sözleşme imzaladı.
                        Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                        Ancak Sampaoli'nin Flamengo kariyeri istediği gibi başlamadı.
                        Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                        Brezilya Ligi'nde son 3 maçında mağlup ayrılan Flamengo, küme düşme hattına geriledi.
                        Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                        SAMPAOLI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

                        Flamengo'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından Sampaoli'nin görevine son verilebileceği iddia edildi.
                            Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                            FLAMENGO'DA YENİDEN JESUS SESLERİ

                            Brezilya basını, Flamengo'nun Sampaoli ile yolların ayrılması durumunda rotasını yeniden Jorge Jesus'a çevirebileceğini yazdı.
                            Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                            TARAFTAR BASKI YAPIYOR

                            Haberde Flamengo'lu taraftarların yönetime Jesus'un takımın başına getirilmesi için baskı yaptığı belirtildi.
                            Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                            Jorge Jesus'un ise Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Flamengo'ya dönmeyi kabul edeceği vurgulandı.
                                Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                                68 yaşındaki teknik adam, 2019/2020 sezonunda da Flamengo'yu çalıştırmıştı.
                                Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

                                Jesus, Brezilya ekibinin başında çıktığı 60 maçta 2.43 puan ortalaması tutturmuştu.
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