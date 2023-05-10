Fenerbahçe’ye şok! Yeni takımını açıkladılar

Geçtiğimiz sezon başında Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe, kötü gidişat sonrası Portekizli teknik direktörle yollarını ayırmış ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile yola devam etmişti.
2021/2022 sezonunu sona ermesiyle birlikte Kartal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Fenerbahçe ile tek sezonluk sözleşme imzalayan Jesus, sarı-lacivertlilerde iyi bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı.