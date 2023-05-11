



SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİM

Hemen hemen her sezon altyapıdan bir oyuncu çıkaran Trabzonspor'da gözler Arif Boşluk'a çevrilirken, 19 yaşındaki futbolcu Ankaragücü maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bu sezon altyapıdan çıkan ve A takımın kazandığı isim olarak göze çarpan Arif Boşluk'un performansı Nenad Bjelica'yı da memnun etti. Genç sol bek, hem kendisini yetiştiren hocalara hem de Bjelica'ya "Sizi mahcup etmeyeceğim" sözünü verdi.



NACİ ÜNÜVAR AJAX'A GÖNDERİLDİ

Karadeniz ekibinde sezon başında Ajax'tan kiralanan Naci Ünüvar ile yollar ayrıldı. Ligin bitimine kısa bir süre kala, gelecek sezon kadroda yer almayacak isimler tek tek gönderilmeye devam ediyor. Bordo-Mavili formayla 13 maçta boy gösteren ve 3 gol., 1 asistlik katkı veren Naci'nin bonservisi alınmayacağı için oyuncu Hollanda'ya döndü.



BEŞİKTAŞ 'KARDAŞ'AGİDECEK

Süper Lig'de 34'üncü haftayı bay geçecek Siyah-Beyazlılar, cumartesi günü Bakü'de Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşılaşacak.Saat 17.00'de başlayacak maçın tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.



GHEZZAL TAKIMA DÖNÜYOR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlıklar yüzünden bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Rachid Ghezzal'ın ise takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. 31 yaşındaki Cezayirli oyuncunun önümüzdeki haftaya kadar ağrılarının geçmesi durumda Adana deplasmanında yer alacağı öğrenildi.



VALERIEN ISMAEL WATFORD'DA

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten önceki çalıştırıcısı Valerien Ismael, İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile anlaştı. Fransız teknik adamla 2023/24 sezonunun sonuna kadar sözleşme yapıldı. Watford ligini 63 puanla 11. sırada tamamlamıştı.



MAXIM'LE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş'ın yaşanılan deprem felaketi sonrası Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim'in sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi. Şenol Güneş'in de Maxim'in performansından memnun olmadığı ve yönetime olumsuz rapor sunduğu belirtildi. Daha önce Gaziantep'e bonservisi sorulan ve "2.5 milyon euro" yanıtı alınan 32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş kariyeri 3 maç sonra sona erecek. Maxim Beşiktaş'la 9 maça çıkmıştı.



O GERÇEK BİR KAPTAN

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü 2-0 kazanılan Excelsior maçı sonrası yaptıklarıyla Hollanda'dan alkış aldı. Milli futbolcu maç sonu iki kişinin yanına gitti ve onlara tüm takımın imzaladığı formalar hediye etti. Bu kişilerin yoğun terapi gören ve umudu az olan kanser hastaları olduğu öğrenildi. Hastalardan birisi olan 72 yaşındaki Kees Nooren, "Orkun yanıma geldi, Bana bol bol güç diledi. O gerçek ve örnek bir kaptan." diye konuştu.



JOSE MOURINHO'DAN ŞAŞIRTAN PSG İTİRAFI

İtalya Seria Ligi takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, PSG iddialırı hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam,"PSG'den bir ilgi var mı? Eğer beni arıyorlarsa, benimle konuşmadıkları için sanırım beni bulamadılar (Gülerek)!" sözlerini kullandı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Leverkusen maçını da değerlendiren deneyimli antrenör, Bayer Leverkusen karşısında dengeli bir oyun oynar ve iyi bir sonuç elde edersek mutlu olurum" diye konuştu. Roma-Bayer Leverkusen yarı finalı ilk maçı 22.00'de başlayacak.



ŞAMPİYONLUK ROTASI

Napolili bir taraftar takımının 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunu havada kutladı. Salı günü öğleden sonra Napoli körfezinden üzerinden yola çıkan taraftar kullandığı rota ile Napoli'nin amblemini oluşturan bir modelde uçmaya devam etti. Bu görüntüler uçuş izleme sitesi Flight Radar'dan paylaşıldı. Görüntüleri izleyen- Napoli taraftarları yaptıkları yorumlarda "Bu adam bir dahi. Bu şeyler gerçek değil ve Oldukça havalı gözüküyor" şeklinde yorumunda bulundu.



ARDA GÜLER FORMÜLÜ

Fenerbahçe'nin genç yıldızı sezon sonuna kadar 1500 dakika görev alamazsa 5 milyon euroya serbest kalacak. 18 yaşındaki yıldız oyuncu şimdiye kadar 1128 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin 3 Süper Lig ve 1 kupa maçı var. 4 maçta 90 dakika oynaması durumunda oynadığı süre 1488 dakikaya çıkacak. Fenerbahçe Yönetimi, ligden çekilen takımlarla oynanacak Gaziantep ve Hatayspor maçlarının bu süreye dahil edilmesi için TFF'ye başvurdu. Federasyonda da Fenerbahçe'ye olumlu cevap geldi. Eğer bu maçlar da Arda Güler'in sürelerine eklenirse genç yıldız 1500 barajını aşıyor.



KANARYA'DA YOLCULAR BELLİ OLUYOR!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia ve Miha Zajc'la henüz anlaşma sağlayamadı. Sarılacivertliler Ezjgan Alioski ve Gustavo Henrique'yle de yola devam etmeyi düşünmüyor.



CİMBOM DÜNYA DEVLERİNİ SOLLADI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon maç başına en fazla başarılı kilit pas veren takımlar listesinde zirvede yer aldı. Mücadele başına 7.33 başarılı kilit pas veren Cimbom, PSG, Bayern Münih, Manchester City, Barcelona gibi dünya devlerini de solladı. Aslan'ı 6.94 ile PSV ve 6.48 kilit pasla da Benfica takip etti.



REAL VE PARTİZAN TURLADI

THY Euroleague'de Monaco, Maccabi'yi 97-86 yenip seriyi 3-2'ye getirdi ve Olympiakos'un rakibi oldu. R. Madrid ise Partizan'ı 98-94 mağlup etti ve Barcelona ile eşleşti. Final-Four 19-21 Mayıs'ta Litvanya'da olacak.



BİR DEVİR KAPANIYOR

La Liga ekiplerinden Barcelona, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. 719 maça çıkan İspanyol yıldız Katalan ekibiyle 31 kupa kazandı.



VİNİCİUS FİGO'YU SOLLADI

Real Madrid formasıyla 221 maçta 59 gol atan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, 57 gollü efsane Luis Figo'yu geride bıraktı. Yıldız futbolcu aynı zamanda İspanya'da geçirdiği 5. sezonda 9 kupa kazandı.



DENVER SERİDE 3-2 ÖNDE

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 118-102 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle triple double yaptı.



KUPA 2'DE YARI FİNAL VAKTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan bugün yarı final aşamasındaki iki maçla sürecek. Juventus sahasında Sevilla'yı konuk ederken, Roma da Bayer Leverkusen'le karşı karşıya gelecek. İki maç da 22.00'de başlayacak.



UNİTED'IN HEDEFİ RAMOS

İngiliz basını, Manchester United'ın Benfica'da oynayan Gonçalo Ramos'u transfer etmek istediğini yazdı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu için United'ın 115 milyon euro ödemesi gerekiyor.



RAUL ALBİOL İLE YENİ İMZA

İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal, Raul Albiol'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 37 yaşındaki futbolcu, 2019'dan bu yana 155 maçta forma giyerken takımına 4 gollük bir katkı verdi.



FİLEDE ŞAMPİYONLUK MAÇI

Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, 19.30'daki maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

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