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    Galatasaray'da prim çılgınlığı! Erden Timur rakamı güncelledi

    Başakşehir galibiyetine 5 milyon TL prim belirleyen G.Saray yönetimi, F.Bahçe’nin puan kaybı sonrası rakamı 10 milyon TL’ye çıkardı. Futbolcuların soyunma odasındaki talebini kırmayan yönetici Erden Timur, rakamı 20 milyon TL olarak güncelledi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mayıs tarihli TAKVİM gazetsi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Prim çılgınlığı

    Medipol Başakşehir galibiyetiyle birlikte en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükselten Galatasaray'da yönetimden futbolculara prim jesti geldi. Sarı- Kırmızılı yönetim, takımın motivasyonunu üst seviyede tutmak için Başakşehir maçı öncesi 5 milyon TL galibiyet primi belirledi. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybının ardından bu primin 10 milyon TL'ye yükseltildiği müjdesini oyunculara verdi. Galatasaraylı futbolcular, son derece kritik bir viraj olan Başakşehir maçını 1-0 kazandıktan sonra Timur, soyunma odasında oyuncuları zaferden ötürü tebrik etti. Bu esnada futbolcuların talebinin ardından Timur'un söz konusu rakamı 20 milyon TL'ye çıkardığı oyuncuların da bu jestin karşılığında, "Erden Başkan" tezahüratları yaptığı öğrenildi.



    G.SARAY BURADAN VERMEZ
    Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını Radyospor'da değerlendirdi. Vural, "Fenerbahçe'de Jorge Jesus İstanbulspor maçında sınıfta kaldı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray favori. Bence bu sezon şampiyonluğu da buradan vermezler" dedi.



    MAKOUTA'DA EN CİDDİ RAKİP RENNES
    Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahaya da takviye yapmayı hedefliyor. Portekiz basını, Cimbom'un orta saha mevkisi için düşündüğü futbolcunun Boavista takımında forma giyen Gaius Makouta olduğunu iddia etti. Söz konusu haberde Makouta için Galatasaray'ın en ciddi rakibinin Fransız ekibi Rennes olduğu, Kongo ve Fransa vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki futbolcuya Lecce ve Strasbourg'un da ilgi duyduğu ifade edildi. 2 milyon euro değer biçilen Makouta, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. 1.80 boyundaki Makouta bu sezon 34 maçta 1 gol, 6 asist üretti.



        İRFAN CAN'IN TAPUSUNU ALIYOR
        Fenerbahçe, Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, genç kaleci için İzmir ekibine 1.2 milyon euro ödeme yapacak. 24 yaşındaki eldiven, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldı ve performansıyla dikkat çekti.



        BRAGA, BRUMA İÇİN HAREKETE GEÇTİ
        Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Braga'ya kiraladığı Bruma ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın bonservisini almak istiyor. Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe de Braga'nın teklifine sıcak bakıyor.



        SERGEN YALÇIN ÇILGINLIĞI
        Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarların bir kısmı Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istedi. Sosyal medyada "Sergen Yalçın Fener'e" etiketi, yapılan paylaşımlar sonrası kısa sürede gündeminin ilk sıralarına yükseldi. Jorge Jesus Fenerbahçe'nin maçında 47 maça çıktı. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin başında 2.16'lık puan ortalaması tutturdu.



            HAKAN'LI INTER FİNALE ÇOK YAKIN
            Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya'da Milano derbisi oynandı. Milan'ın ev sahipliğindeki maça İnter muhteşem başladı. Maçın henüz 8. dakikasında sol kanattan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Edin Dzeko müthiş bir gol attı: 0-1. 11. dakikada Federico Dimarco'nun pasında Henrikh Mkhitaryan şık bir vuruşla ağları sarstı: 0-2. İnter, harika oynadığı maçı kazanarak final için dev bir adım attı. Rövanş maçı 16 Mayıs'ta aynı stadyumda saat 22.00'de başlayacak. Final 10 Haziran'da İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen takım, Manchester City- Real Madrid eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.



            LİDER TELEKOM ASLAN'A ACIMADI
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Galatasaray Nef'i 106-91 yendi. Maça her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 5. dakikası 15-10 ilk periyot ise 32-25 Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle geçildi. 2. çeyrekte ise Türk Telekom fırtınası esti ve Ankara ekibi soyunma odasına 54-47 önde gitti. 3. periyotta etkili oyununu sürdüren Türk Telekom son bölümde Berk Demir, Bouteille, Grant ve Taylor'dan iyi faydalandı ve maçı 106-91 kazanarak liderliğini perçinledi.



            GEDSON PAHALI GELDİ
            Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen La Liga takımlarından Atletico Madrid'in, Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'e talip olduğu iddia edilmişti. İspanyol basınında yer alan bir haberde Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için 20 milyon euro'luk değer biçtiği kaydedildi. Bu rakamın da Atletico Madrid için fazla olduğu ve İspanyol ekibinin orta saha için alternatif isimleri de değerlendirdiği ifade edildi.



                DEV MAÇ ÖNCESİ 5 MÜJDE
                Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayı taraftarlar ve teknik ekip sabırsızlıkla bekliyor. Bu dev maçı kazanarak taraftarlara güzel bir galibiyet armağan etmek isteyen teknik direktör Nenad Bjelica'nın beklediği haber sağlık ekibinden geldi. Sakatlıkları ve son karşılaşmada fiziksel açıdan hazır olmadıkları için ilk 11'de oynayamayan Abdülkadir Ömür ile Edin Visca'nın yapılacak özel programla hazır hale getirileceği öğrenildi.

                BJELICA KARARLI
                Ayrıca sakatlıkları bulunan Denswil, Trezeguet ve Siopis de bu hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Bu 5 ismin dönüşüyle birlikte Trabzonspor neredeyse tam kadro sahada yer alacak. Bjelica, ayrıca 2 maç ceza alan Tasos Bakasetas için Tahkim Kurulu'na yapılan itirazdan da olumlu bir geri dönüş gelmesi halinde iyice rahatlamış olacak. Bjelica, Türkiye kariyerinde ilk kez bir derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.



                SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİM
                Hemen hemen her sezon altyapıdan bir oyuncu çıkaran Trabzonspor'da gözler Arif Boşluk'a çevrilirken, 19 yaşındaki futbolcu Ankaragücü maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bu sezon altyapıdan çıkan ve A takımın kazandığı isim olarak göze çarpan Arif Boşluk'un performansı Nenad Bjelica'yı da memnun etti. Genç sol bek, hem kendisini yetiştiren hocalara hem de Bjelica'ya "Sizi mahcup etmeyeceğim" sözünü verdi.

                NACİ ÜNÜVAR AJAX'A GÖNDERİLDİ
                Karadeniz ekibinde sezon başında Ajax'tan kiralanan Naci Ünüvar ile yollar ayrıldı. Ligin bitimine kısa bir süre kala, gelecek sezon kadroda yer almayacak isimler tek tek gönderilmeye devam ediyor. Bordo-Mavili formayla 13 maçta boy gösteren ve 3 gol., 1 asistlik katkı veren Naci'nin bonservisi alınmayacağı için oyuncu Hollanda'ya döndü.

                BEŞİKTAŞ 'KARDAŞ'AGİDECEK
                Süper Lig'de 34'üncü haftayı bay geçecek Siyah-Beyazlılar, cumartesi günü Bakü'de Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşılaşacak.Saat 17.00'de başlayacak maçın tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

                GHEZZAL TAKIMA DÖNÜYOR
                Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlıklar yüzünden bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Rachid Ghezzal'ın ise takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. 31 yaşındaki Cezayirli oyuncunun önümüzdeki haftaya kadar ağrılarının geçmesi durumda Adana deplasmanında yer alacağı öğrenildi.

                VALERIEN ISMAEL WATFORD'DA
                Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten önceki çalıştırıcısı Valerien Ismael, İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile anlaştı. Fransız teknik adamla 2023/24 sezonunun sonuna kadar sözleşme yapıldı. Watford ligini 63 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

                MAXIM'LE YOLLAR AYRILIYOR
                Beşiktaş'ın yaşanılan deprem felaketi sonrası Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim'in sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi. Şenol Güneş'in de Maxim'in performansından memnun olmadığı ve yönetime olumsuz rapor sunduğu belirtildi. Daha önce Gaziantep'e bonservisi sorulan ve "2.5 milyon euro" yanıtı alınan 32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş kariyeri 3 maç sonra sona erecek. Maxim Beşiktaş'la 9 maça çıkmıştı.

                O GERÇEK BİR KAPTAN
                Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü 2-0 kazanılan Excelsior maçı sonrası yaptıklarıyla Hollanda'dan alkış aldı. Milli futbolcu maç sonu iki kişinin yanına gitti ve onlara tüm takımın imzaladığı formalar hediye etti. Bu kişilerin yoğun terapi gören ve umudu az olan kanser hastaları olduğu öğrenildi. Hastalardan birisi olan 72 yaşındaki Kees Nooren, "Orkun yanıma geldi, Bana bol bol güç diledi. O gerçek ve örnek bir kaptan." diye konuştu.

                JOSE MOURINHO'DAN ŞAŞIRTAN PSG İTİRAFI
                İtalya Seria Ligi takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, PSG iddialırı hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam,"PSG'den bir ilgi var mı? Eğer beni arıyorlarsa, benimle konuşmadıkları için sanırım beni bulamadılar (Gülerek)!" sözlerini kullandı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Leverkusen maçını da değerlendiren deneyimli antrenör, Bayer Leverkusen karşısında dengeli bir oyun oynar ve iyi bir sonuç elde edersek mutlu olurum" diye konuştu. Roma-Bayer Leverkusen yarı finalı ilk maçı 22.00'de başlayacak.

                ŞAMPİYONLUK ROTASI
                Napolili bir taraftar takımının 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunu havada kutladı. Salı günü öğleden sonra Napoli körfezinden üzerinden yola çıkan taraftar kullandığı rota ile Napoli'nin amblemini oluşturan bir modelde uçmaya devam etti. Bu görüntüler uçuş izleme sitesi Flight Radar'dan paylaşıldı. Görüntüleri izleyen- Napoli taraftarları yaptıkları yorumlarda "Bu adam bir dahi. Bu şeyler gerçek değil ve Oldukça havalı gözüküyor" şeklinde yorumunda bulundu.

                ARDA GÜLER FORMÜLÜ
                Fenerbahçe'nin genç yıldızı sezon sonuna kadar 1500 dakika görev alamazsa 5 milyon euroya serbest kalacak. 18 yaşındaki yıldız oyuncu şimdiye kadar 1128 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin 3 Süper Lig ve 1 kupa maçı var. 4 maçta 90 dakika oynaması durumunda oynadığı süre 1488 dakikaya çıkacak. Fenerbahçe Yönetimi, ligden çekilen takımlarla oynanacak Gaziantep ve Hatayspor maçlarının bu süreye dahil edilmesi için TFF'ye başvurdu. Federasyonda da Fenerbahçe'ye olumlu cevap geldi. Eğer bu maçlar da Arda Güler'in sürelerine eklenirse genç yıldız 1500 barajını aşıyor.

                KANARYA'DA YOLCULAR BELLİ OLUYOR!
                Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia ve Miha Zajc'la henüz anlaşma sağlayamadı. Sarılacivertliler Ezjgan Alioski ve Gustavo Henrique'yle de yola devam etmeyi düşünmüyor.

                CİMBOM DÜNYA DEVLERİNİ SOLLADI
                Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon maç başına en fazla başarılı kilit pas veren takımlar listesinde zirvede yer aldı. Mücadele başına 7.33 başarılı kilit pas veren Cimbom, PSG, Bayern Münih, Manchester City, Barcelona gibi dünya devlerini de solladı. Aslan'ı 6.94 ile PSV ve 6.48 kilit pasla da Benfica takip etti.

                REAL VE PARTİZAN TURLADI
                THY Euroleague'de Monaco, Maccabi'yi 97-86 yenip seriyi 3-2'ye getirdi ve Olympiakos'un rakibi oldu. R. Madrid ise Partizan'ı 98-94 mağlup etti ve Barcelona ile eşleşti. Final-Four 19-21 Mayıs'ta Litvanya'da olacak.

                BİR DEVİR KAPANIYOR
                La Liga ekiplerinden Barcelona, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. 719 maça çıkan İspanyol yıldız Katalan ekibiyle 31 kupa kazandı.

                VİNİCİUS FİGO'YU SOLLADI
                Real Madrid formasıyla 221 maçta 59 gol atan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, 57 gollü efsane Luis Figo'yu geride bıraktı. Yıldız futbolcu aynı zamanda İspanya'da geçirdiği 5. sezonda 9 kupa kazandı.

                DENVER SERİDE 3-2 ÖNDE
                NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 118-102 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle triple double yaptı.

                KUPA 2'DE YARI FİNAL VAKTİ
                UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan bugün yarı final aşamasındaki iki maçla sürecek. Juventus sahasında Sevilla'yı konuk ederken, Roma da Bayer Leverkusen'le karşı karşıya gelecek. İki maç da 22.00'de başlayacak.

                UNİTED'IN HEDEFİ RAMOS
                İngiliz basını, Manchester United'ın Benfica'da oynayan Gonçalo Ramos'u transfer etmek istediğini yazdı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu için United'ın 115 milyon euro ödemesi gerekiyor.

                RAUL ALBİOL İLE YENİ İMZA
                İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal, Raul Albiol'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 37 yaşındaki futbolcu, 2019'dan bu yana 155 maçta forma giyerken takımına 4 gollük bir katkı verdi.

                FİLEDE ŞAMPİYONLUK MAÇI
                Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, 19.30'daki maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

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