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    • Spor
    • 11.05.2023 08:59
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    • 11.05.2023 08:59
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    Trabzonspor Naci Ünüvar ile yolları ayırdı!

    Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sezonun geride kalan kısmında kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, 12 maçta görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Naci Ünüvar ile yolları ayırdı!
    Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    TRABZONSPOR FORMASINI 12 MAÇTA GİYDİ

    Sezonun geride kalan kısmında kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, 12 maçta görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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