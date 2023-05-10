Galatasaray, Pulisic için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor

Ligde mutlu sona ulaşmak için büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray yeni sezonun planlamasını da titizlikle yapıyor. Kadrosunu çok önemli yıldızlarla takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar'da bir kez daha Christian Pulisic sesleri yükseliyor.
LİSTEDE O DA YER ALIYOR!
Chelsea formasını giyen ABD'li yıldızın adı ara transfer döneminde de Galatasaray ile anılmış ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre yeni sezonda çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıracak olan İngiliz ekibinde Pulisic de listede yer alıyor. Chelsea yönetiminin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planladığı ifade ediliyor. Bu durumda Galatasaray yönetiminin hemen harekete geçeceği ve Christian Pulisic'in menajerine resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
İLK 11'E HASRET
Bu sezon özellikle Tuchel'in ayrılığı sonrası forma şansı bulmakta zoranan ABD'li futbolcu Premier Lig'de 21 maçta sadece 779 dakika sahada kalabildi. Hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Christian Pulisic 1 gol atıp 1 de asist yaptı. 24 yaşındaki yıldız, 57 kez mili formayla mücadele etti ve rakip ağları 23 kez sarstı.