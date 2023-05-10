Galatasaray, Pulisic için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor





LİSTEDE O DA YER ALIYOR!

Chelsea formasını giyen ABD'li yıldızın adı ara transfer döneminde de Galatasaray ile anılmış ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre yeni sezonda çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıracak olan İngiliz ekibinde Pulisic de listede yer alıyor. Chelsea yönetiminin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planladığı ifade ediliyor. Bu durumda Galatasaray yönetiminin hemen harekete geçeceği ve Christian Pulisic'in menajerine resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.