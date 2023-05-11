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    • 11.05.2023 15:28
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    • 11.05.2023 15:36
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    Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! "Ben de merak ediyorum"

    Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özil, Başkan Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı programın tanıtım videosunu alıntılayıp "Ben de merak ediyorum" yazdı.

    takvim.com.tr
    Mesut Özil’den Başkan Erdoğan paylaşımı!

    Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Özil, Başkan Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı programın tanıtım videosunu alıntılayıp "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz." yazdı

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