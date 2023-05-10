Fenerbahçe Beko Final Four’a kalma şansını son maçta kaçırdı

THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'a 82-74 yenildi. Bu sonuçla seriyi 3-2 kaybeden temsilcimiz final-four'a kalamadı. İlk çeyreği başa baş oynayan Fenerbahçe 2. çeyreğe 20-15 geride girdi.
KARŞILIKLI SERİLER
Maçın 2. çeyreğinde Sloukas ve Fall'ın sayılarıyla skoru 29-23 yapan Olympiakos'a Guduric'in liderliğinde yakaladığı 8-0'lık seri ile cevap veren Fenerbahçe çeyrek sonuna 4:41 kala 29-31 öne geçti. Çeyreğin sonunda Sloukas'ın önderliğinde 15-0'lık seri yakalayan ev sahibi devreye 44-33 önde giren taraf oldu. Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Beko önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos, son 10 dakikaya 65-52'lik skorla önde girdi.
GUDURIC YETMEDİ
Son çeyrekte Marco Guduric'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya Sasha Vezenkov'un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos, karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı. EuroLeague veda eden temsilcimizde Marco Gudiric'in 26 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.