Fenerbahçe Beko Final Four’a kalma şansını son maçta kaçırdı





EUROLEAGUE'DE 5. MAÇ LANETİ

THY EuroLeague'de Fenerbahçe'nin, Olympiakos'a kaybetmesiyle ilginç gelenek de devam etti. 5. maça taşınan 15. seride deplasman takımları hiç kazanamamıştı. Fenerbahçe'nin yenilmesiyle bu seri 16 maça çıkmış oldu.

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