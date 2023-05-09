'23' yakın 'meşaleyi' yakın: Cimbom Başakşehir'i yenerek 23. şampiyonluk için geri sayıma geçti!

DİRENCİMİZ YÜKSEKTİ

Dirençlerinin ve konsantrasyonlarının çok yüksek olduğunu, oyuncularının sahada yüzde 100'ünü verdiğini söyleyen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: Maçın ilk yarısında çok pozisyon bulduk. Rakibimiz de iyi savundu ve zaman zaman kalemize tehlikeli geldiler. Maç boyunca direncimiz ve konsartrasyonumuz çok yüksekti. Oyuncularım yüzde 100'ünü verdi. 2. yarıda 2'yi 3'ü bulabilirdik. Sonuçta maçı kazandık. Çok az kaldı. Buna inaniyoruz. Üst üste 3 maç kazanırsak otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedefimiz bu. İnşallah bu hedefe ulaşırız. "Mayıslar bizimdir" zaten sloganımız. Bugün Kazımcan Karataş doğru oynadı. Takımın en iyilerinden biriydi. İnşallah uzun süreçte de bizim için çok büyük bir çözüm olur.



BU TAKIM SÖKE SÖKE ŞAMPIYON OLACAK

Galatasaray, Başakşehir galibiyetiyle geceyi süslerken maçı 46 bin 739 biletli seyirci izledi. Maç öncesi ve maç sırasında takımlarına büyük destek veren Sarı-Kırmızılı taraftarlar tribünlere astıkları pankartla da geceye damgalarını vurdular. Bir pankartta "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" denilirken bir diğer pankartta ise "Buraya kadar siz getirdiniz. Şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" ifadeleri yer aldı.



BOEY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray, forması giyen Sacha Boey, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile oynadıkları maçın 38. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fransız sağ bek, İstanbulspor ile 16 Mayıs'ta deplasmanda oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.