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    '23' yakın 'meşaleyi' yakın: Cimbom Başakşehir'i yenerek 23. şampiyonluk için geri sayıma geçti!

    Sarı-Kırmızılılar, Icardi’nin 45+8’deki penaltı golüyle kazanıp, F.Bahçe’nin berabere kaldığı haftada farkı 5’e yükseltti. Galatasaray eğer derbiye kadar olan 3 maçta 3 galibiyet alırsa rakiplerine bakmadan sezonun en büyüğü olacak...

    ’23’ yakın ’meşaleyi’ yakın

    Şampionluk yolunda çok kritik bir maça çıkan Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 skorla mağlup etti. Sarı- Kırmızılılar ilk 45'te rakibine büyük üstünlük kurdu. 4'te Mertens'in şutunu savunma çizgi üzerinde topu çıkardı. 14'te Torreira'nın sert şutunu savunma çizgiden çıkardı.

    DENİZ TÜRÜÇ'ÜN ELİNE ÇARPTI
    İlk yarının uzatmalarında Cimbom penaltı kazandı. Soldan Oliveira'nın ortasında topa arkasını dönen Deniz Türüç'ün koluna çarptı, hakem VAR'dan penaltı verdi. 45+8'de Icardi golünü attı.


    MUSLERA UZANIP KORNERE ATTI
    60'ta Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi. 63'te Başakşehir'in kornerinde Kazımcan'a çarpan top neredeyse gol olacaktı.

        MAHMUT ÇİZGİDEN ÇIKARDI
        81'de Kerem'in kornerinde Abdülkerim'in kafa vuruşunu Mahmut çizgiden çıkardı. Galatasaray maçı kazanıp ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yükseltmeyi başardı.



        KAZIMCAN'DAN HARİKA FUTBOL
        Cimbom'un genç sol beki Kazımcan Karataş, Süper Lig'de 16 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Adekugbe'den formayı kapan 20 yaşındaki sol bek, hırslı mücadelesi ve başarılı hamleleriyle alkış topladı.



        'FENER AĞLAMA' DEDİLER
        F.Bahçe'ningiresun deplasmanında 2 puan bıraktığı gece Çotanak Stadyumu'nda "Fener ağlama" şarkısı çalmıştı. İlk olarak 2015 yılında G.Saray'ın gündeme getirdiği ve ezeli rakibine gönderme yaptığı tezahürat, 8 yıl sonra yeniden hit oldu. Hem maç sonu hem de soyunma odasında bu şarkı çaldı ve futbolcular coştu.

            MUSLERA: ÇOK ÖNEMLİYDİ
            Maç sonu Muslera şöyle konuştu: 4 maç kaldı. İnanılmaz önemliydi. Doğrudan rakiplerimizden birine karşı oynadık. Taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür ederim.



            ICARDI YİNE TANGO YAPTI
            Maç sonu Galatasaray takımı klasikleşmiş sevincini taraftarla yaşadı. Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk tribünlere üçlü çektiren isimdi. Üçlüyü Ali Yiğit çektirdi. Bu sezon attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını coşturan Mauro Icardi, 33. haftadaki Başakşehir maçını da boş geçmedi. Ligin ilk yarısında 7-0 yendikleri Başakşehir'e karşı 1 gol atıp, 2 de asist yaparak öne çıkan Arjantinli yıldız, dün de penaltıdan ağları sarstı. Ligde toplam 15. golüne ulaştı.

            GALATASARAY HAVA YOLLARI
            G.Saray'da maça ilk 11'de çıkan dört savunma oyuncusu da hava topu kaybetmedi. Sacha Boey, Nelsson ve Abdülkerim 9/9 yaptı. Kazımcan ise 3'te 3 yaptı. Toplam 30 top aldılar.

            ÜÇLÜYÜ ALİ YİĞİT ÇEKTİRDİ
            Maç sonu Galatasaray takımı klasikleşmiş sevincini taraftarla yaşadı. Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk tribünlere üçlü çektiren isimdi.



            85 MİLYON BİLİR MAYISLAR BİZİMDİR
            Süper Lig'in 33. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkartan Galatasaray, karşılaşmanın hemen ardından bir twit paylaştı. Dün sabah Medipol Başakşehir'in paylaştığı ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın desteğini kast ederek "60 milyon kişinin desteğiyle hiç uyanmamıştık" açıklamasına son derece anlamlı ve manidar bir cevap verdi. Galatasaray, Başakşehir maçının hemen ardından "85 milyon bilir Mayıs'lar bizimdir" notunu düştü. Galatasaray'ın bu paylaşımına Sarı-Kırmızılı taraftarlardan çok sayıda beğeni geldi.

            ÇOK AZ KALDI İNANIYORUZ
            Fenerbahçe'nin giresun deplasmanında puan kaybettiği haftada evinde oynadığı kritik Başakşehir maçını kazanan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

                DİRENCİMİZ YÜKSEKTİ
                Dirençlerinin ve konsantrasyonlarının çok yüksek olduğunu, oyuncularının sahada yüzde 100'ünü verdiğini söyleyen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: Maçın ilk yarısında çok pozisyon bulduk. Rakibimiz de iyi savundu ve zaman zaman kalemize tehlikeli geldiler. Maç boyunca direncimiz ve konsartrasyonumuz çok yüksekti. Oyuncularım yüzde 100'ünü verdi. 2. yarıda 2'yi 3'ü bulabilirdik. Sonuçta maçı kazandık. Çok az kaldı. Buna inaniyoruz. Üst üste 3 maç kazanırsak otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedefimiz bu. İnşallah bu hedefe ulaşırız. "Mayıslar bizimdir" zaten sloganımız. Bugün Kazımcan Karataş doğru oynadı. Takımın en iyilerinden biriydi. İnşallah uzun süreçte de bizim için çok büyük bir çözüm olur.


                BU TAKIM SÖKE SÖKE ŞAMPIYON OLACAK
                Galatasaray, Başakşehir galibiyetiyle geceyi süslerken maçı 46 bin 739 biletli seyirci izledi. Maç öncesi ve maç sırasında takımlarına büyük destek veren Sarı-Kırmızılı taraftarlar tribünlere astıkları pankartla da geceye damgalarını vurdular. Bir pankartta "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" denilirken bir diğer pankartta ise "Buraya kadar siz getirdiniz. Şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" ifadeleri yer aldı.


                BOEY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
                Galatasaray, forması giyen Sacha Boey, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile oynadıkları maçın 38. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fransız sağ bek, İstanbulspor ile 16 Mayıs'ta deplasmanda oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

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                Haberler Spor '23' yakın 'meşaleyi' yakın: Cimbom Başakşehir'i yenerek 23. şampiyonluk için geri sayıma geçti!
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