Cimbom’da büyük heyecan! Kadrodaki 28 futbolcudan 19’u ilkleri yaşayacak





GENÇLER DE GÜN SAYIYOR

Takımın kilit isimlerinden Boey, Nelsson, Abdülkerim, Mertens, Kerem, Zaniolo, Yunus, Barış Alper ve Dubois'nın yanı sıra Kaan Ayhan, Ross, Adekugbe, Kazımcan, Berkan, Okan Kocuk ve Yusuf Demir kariyerinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. Yine takımın genç isimleri Jankat, Baran ve Hamza da ilk şampiyonluk için geri sayım yapıyor. Takım içindeki bu atmosferin, Florya'daki enerjiyi ve motivasyonu üst seviyeye çektiği de ifade ediliyor.