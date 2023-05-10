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    Cimbom’da büyük heyecan! Kadrodaki 28 futbolcudan 19’u ilkleri yaşayacak

    Başakşehir galibiyetiyle mutlu sona dev bir adım atan Galatasaray’da farklı bir heyecan yaşanıyor. Kadrodaki 28 futbolcudan 19’u kariyerlerindeki ilk lig şampiyonluğu için geri sayım yapıyor

    Cimbom’da büyük heyecan

    Muhteşem taraftarı önünde aldığı Başakşehir galibiyetiyle 23. şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. Bitime 4 maç kala takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 5 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar'da farklı bir heyecan da var. Galatasaray eğer sezon sonunda ipi göğüslerse kadroda yer alan 28 futbolcunun 19'u ilk kez şampiyonluk kupası kaldıracak.



    GENÇLER DE GÜN SAYIYOR
    Takımın kilit isimlerinden Boey, Nelsson, Abdülkerim, Mertens, Kerem, Zaniolo, Yunus, Barış Alper ve Dubois'nın yanı sıra Kaan Ayhan, Ross, Adekugbe, Kazımcan, Berkan, Okan Kocuk ve Yusuf Demir kariyerinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. Yine takımın genç isimleri Jankat, Baran ve Hamza da ilk şampiyonluk için geri sayım yapıyor. Takım içindeki bu atmosferin, Florya'daki enerjiyi ve motivasyonu üst seviyeye çektiği de ifade ediliyor.



    İŞTE İLKİ YAŞAYACAKLAR
    Sacha Boey
    Nelsson
    Abdülkerim
    Mertens
    Kerem
    Zaniolo
    Yunus Akgün
    Barış Alper
    Dubois
    Kaan Ayhan
    Ross Jensen
    Adekugbe
    Kazımcan
    Berkan
    Okan Kocuk
    Yusuf Demir
    Jankat
    Baran Aksaka
    Hamza Akman

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    Haberler Spor Cimbom’da büyük heyecan! Kadrodaki 28 futbolcudan 19’u ilkleri yaşayacak
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