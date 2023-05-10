Alman medyasına konuşan Volkan Demirel: Hayatımın son mutlu günüydü

Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı deprem felaketinde Hatay'ın sesi olan Volkan Demirel, Alman basınına çok özel bir röportaj verdi. Genç teknik adam duygu dolu sözler kullanarak artık eski neşesine hiçbir zaman kavuşamayacağını söyledi. Volkan Demirel, "Depremi bütün ailem hissetti. Kasımpaşa maçı sebebiyle o gün Hatay'dalardı. O maçın oynandığı gün hayatımdaki son mutlu gündü. Ertesi sabah her şeyi kaybettik. Tanıdığım çok fazla insan hayatını kaybetti. Çocuklarımı da kaybedebilirdim. Hayatta kaldığımız için şanslıyız. Bazı çalışanlarımız enkazın altından çıkamadı. Büyük kızım hala olanların etkisini atlatamadı. Atsu'nun attığı gol ile maçı kazandığımız gün her zaman hayatımın en mutlu günü olarak kalacak" dedi. Alman kulüpleriyle yardım maçı için görüşmeler gerçekleştirdiğini de kaydeden başarılı teknik adam, "Eski bir Fenerbahçe kalecisi olarak popülaritemi kullanmayı ve Dortmund, Bayern Münih, Schalke, Fortuna Düsseldorf, Mainz, FC Köln gibi Alman kulüplerinin yetkilileriyle konuşmayı düşündüm. Bazı maçlar organize edebiliriz diye düşündüm. Mainz bizi ilk günden beri destekledi" ifadelerini kullandı.