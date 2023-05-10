400 milyonluk çılgınlık! Lionel Messi, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'le mi transfer oluyor?





SAMANDIRA'DA İZİN KRİZİ ÇIKTI

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu liglerde maçlar oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus Sarı- Lacivertli futbolculara 3 gün izin vermişti. Bunun üzerine Fenerbahçe'de bazı futbolcular yurt dışına rezervasyon yaptırmışlardı. Ancak gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un tüm takıma hem yurt dışı hem de yurt içi çıkış yasağı getirdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli futbolcular 3 günlük izin boyunca İstanbul dışına çıkamayacak.



MANCHESTER KİM İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United tanıdık bir isme kanca attı. İngiliz devinin sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Kim Min Jae bu sezon Napoli ile İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



YARI FİNALDE DERBİ HEYECANI

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play off yarı finalinde derbi coşkusu yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, ALG Spor ile de Ankara BŞ Bld karşılaşacak. Maçlar 13-20 Mayıs tarihlerinde çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.



BOLASİE'DEN BÜYÜK KATKI

TFF 1. Lig'de attığı 17 golle Çaykur Rizespor'un en golcü oyuncusu olan Yannick Bolasie, Spor Toto Süper Lig'e yükselme yarışında golleriyle takımına katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.



MENEMEN'İN İHTİYACI 4 PUAN

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Menemen FK'nin düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark bulunuyor. Menemen kalan 2 maçta 4 puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek.



VAKIFBANK 3. TAMAMLADI

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Vakıf- Bank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü tamamladı.



F.BAHÇE'DE ZOR GÜNLER

Fenerbahçe'nin Giresun ile deplasmanda berabere kalması ve özellikle ortaya konan kötü futbol Başkan Ali Koç'u fazlasıyla kızdırdı. Başkan Koç, Giresun dönüşü ilk iş olarak Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile toplantı yapmıştı. Toplantının ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı.



İTALYANLAR'A GÖRE İLK ADAY JARDİM

İtalyan basınından Sportitalia, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Jorge Jesus'un yerine Leonardo Jardim'i takımın başına getirmek istediğini iddia etti. Öte yandan haberde Jardim'i Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın da istediği belirtildi. Portekizli teknik adam şu anda Suudi Arabistan'ın Shabab Al Ahli takımını çalıştırıyor.



SON 5 YILIN EN İYİSİ

Attığı kritik penaltı golüyle Başakşehir önünde galibiyeti getiren Mauro Icardi müthiş performansını sürdürüyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 15 gol ve 7 asistle tam 22 gole direkt katkı yapan Arjantinli forvet her 69 dakikada bir tabelayı değiştirmeyi başardı. Icardi bu istatistikleriyle Galatasaray'da son 5 sezonun en skorer ismi olmayı da başardı. Sarı-Kırmızılılar'da son olarak 2017-18 sezonunda Bafetimbi Gomis 33 maçta 29 gol ve 5 asistle tam 34 gole katkıda bulunmuştu.



FIRTINA EVİNDE BAŞKA

Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 34 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz devi, sahasındaki 16 lig maçının 10'unda galip gelirken; 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta berabere kaldı. Sahasında 2.12 puan ortalaması yakaladı.



DOVBYK İLE YENİDEN

TRabzon'un daha önce de gündemine gelen Ukraynalı forvet Artem Dovbyk, menajeri aracılığıyla Trabzonspor yetkililerine haber göndererek, "Hala benimle ilgileniyorsanız görüşelim" dedi. Öte yandan, Mısır basınından Yallakora sitesi, Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mostafa Mohamed'in menajeri tarafından Bordo- Mavili ekibi önerildiğini duyurdu.



BARÇA PENA İLE UZATTI

Barcelona geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı 24 yaşındaki İspanyol kalecisi Inaki Pena'nın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Pena'nın serbest kalma maddesi ise 400 milyon euro.



FENER SERİYİ 2-0 YAPTI

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi playoff final etabı ikinci maçında Fenerbahçe konuk olduğu Eczacıbaşı'nı 3-2 yenerek, seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe yarın oynanacak maçı kazanırsa şampiyon olacak.



PİSTİOLİS'LE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, başantrenör Andreas Pistiolis'le yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı Kırmızılılar'ın başına son olanak Monaco'yu çalıştıran Zvezdan Mitrovic'in geçmesi bekleniyor.



ATALANTA'YA 1 MAÇ CEZA

İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta, son oynadıkları Juventus maçında taraftarlarının konuk ekibin Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e yönelik ırkçı tezahüratları sebebiyle 1 maç tribün kapama cezası aldı.



LAKERS SERİDE 3-1 ÖNDE

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, evinde Golden State Warriors'ı 104-101 yenerek seride 3-1 öne geçti. Lakers'ın yıldızı Anthony Davis, 23 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.



LİGİ KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Amath M'Baye yaptığı açıklamada"Asıl hedefimiz olan Türkiye Ligi'ni kazanmak zorundayız ve şansımıza güveniyorum."ifadelerini kullandı.



UMUT MELER'E KRİTİK GÖREV

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde oynanacak West Ham-AZ maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yarı final mücadelesi, Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda yarın saat 22.00'de başlayacak.



