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    400 milyonluk çılgınlık! Lionel Messi, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'le mi transfer oluyor?

    PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi’nin Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal’in 400 milyon Euro’luk teklifini kabul ettiği iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    400 milyonluk çılgınlık

    PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli oyuncunun Cristiano Ronaldo ile aynı ligde oynaması bekleniyor. PSG ile sözleşmesini uzatmayan Lionel Messi'nin yeni sezonda S.Arabistan'a gideceği öne sürüldü. Barcelona'ya dönmesi beklenen 35 yaşındaki yıldızın Al-Hilal ile görüştüğü ortaya çıktı. Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atması durumunda senelik 400 milyon euro kazanacağı iddia edildi. Olası transferin gerçekleşmesi durumunda Arjantinli yıldız Messi, Cristiano Ronaldo'yu da geride bırakarak en fazla maaş alan futbolcu olarak tarihe geçecek. Arjantinli yıldızın eşi Antonela'yı ikna etmeyi çalıştığı da gelen haberler arasında.



    ERKEN FİNALDE KAZANAN YOK
    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Manchester City'yi konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Real Madrid'in golü 36'da Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'dan gelirken, Manchester City'nin golünü 67'de Kevin De Bruyne kaydetti. İlkay Gündoğan da De Bruyne'nin golünde asisti yapan isim oldu. Kalan bölümde 2 takım skoru değiştirmek için atak yapsa da sonuç değişmedi. Karşılaşmanın rövanşı 17 Mayıs çarşamba günü TSİ 22.00'de Etihad'ta oynanacak.

    İTALYA'DA DEV KAPIŞMA
    Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin diğer maçında Milan bugün Inter'i konuk edecek. İki kulüp 20 yıl aradan sonra Devler Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecek. San Siro'da oynanacak zorlu mücadele saat 22.00'de start alacak. Milan'da sakatlığı bulunan Portekizli yıldız Rafa Leao'nun durumu maç saatinde belli olacak.



    KARİYERİMİN EN İYİ SEZONUYDU
    Beşiktaş'ta geçirdiği tek sezonda gol kralı olan ve şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş dönemi hakkında itirafta bulunan emekli Alman golcü, "İnsanlara bazen anlatıyorum. Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, kariyerimin en iyi sezonuydu. Her şeyiyle harika bir sezondu. 8-9 yıl sonra şampiyon olduk. Dünyanın en güzel stadyumundaki ilk golü attım. İstanbul, harika bir şehir. Benim için en iyi 3 şehirden biri" dedi.



        SALİH UÇAN'A YENİ SÖZLEŞME
        Beşiktaş, yıldız oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmayı planlıyor. Son dönemde gösterdiği performans ile takdir toplayan tecrübeli oyuncu Salih Uçan'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı ve maaşında iyileştirmeye gidileceği belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Uçan'ın yıllık 8 Milyon lira olan maaşında da iyileştirilme yapılacağı belirtildi.



        ORSIC HAREKATI
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankaragücü galibiyetinin hemen ardından yurt dışı seferine çıktı. Fırtına; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere toplamda 6 ile 8 arasında transfer yapmayı planlıyor. Doğan'ın birçok futbolcu ve kulüple görüşme yapması bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan, sezon sona ermeden birkaç transferi bitirmek istiyor. Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Bordo-Mavililer'de ilk hedef Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Mislav Orsic transferini bitirmek. Karadeniz devi, 30 yaşındaki Hırvat forvet ile görüşme yapmak için İngiliz ekibinden izin istedi. Bjelica'nın eski öğrencisi Orsic konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.
        (Yunus Emre SEL)



        10 YIL SOL BEKE İHTİYAÇ YOK!
        Bu sezon sol bek pozisyonunda ciddi sorunlar yaşayan Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın Başakşehir maçı performansı gündeme damga vurdu. Adekugbe'nin amcasının vefatı nedeniyle ülkesine gitmesinden dolayı Okan Buruk tarafından 11'de görevlendirilen genç yıldız oynadığı futbolla herkesten tam not aldı. 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla büyük alkış topladı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda, "Bu takımın artık 10 yıl yerli sol beke ihtiyacı yok" ifadesini kullandı.



            GOMIS FORMAYI UNUTTU
            Affedilen ve takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'in forma hasreti sürüyor. 18 Nisan'daki Alanya maçında 10 dakika sahada kalan Fransız forvet, Karagümrük önünde kadroda yer almamıştı. Gomis af çıktıktan sonra Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında ise hiç süre alamadı.



            SAMANDIRA'DA İZİN KRİZİ ÇIKTI
            Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu liglerde maçlar oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus Sarı- Lacivertli futbolculara 3 gün izin vermişti. Bunun üzerine Fenerbahçe'de bazı futbolcular yurt dışına rezervasyon yaptırmışlardı. Ancak gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un tüm takıma hem yurt dışı hem de yurt içi çıkış yasağı getirdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli futbolcular 3 günlük izin boyunca İstanbul dışına çıkamayacak.

            MANCHESTER KİM İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI
            Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United tanıdık bir isme kanca attı. İngiliz devinin sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Kim Min Jae bu sezon Napoli ile İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

            YARI FİNALDE DERBİ HEYECANI
            Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play off yarı finalinde derbi coşkusu yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, ALG Spor ile de Ankara BŞ Bld karşılaşacak. Maçlar 13-20 Mayıs tarihlerinde çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

            BOLASİE'DEN BÜYÜK KATKI
            TFF 1. Lig'de attığı 17 golle Çaykur Rizespor'un en golcü oyuncusu olan Yannick Bolasie, Spor Toto Süper Lig'e yükselme yarışında golleriyle takımına katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

            MENEMEN'İN İHTİYACI 4 PUAN
            TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Menemen FK'nin düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark bulunuyor. Menemen kalan 2 maçta 4 puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek.

            VAKIFBANK 3. TAMAMLADI
            Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Vakıf- Bank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü tamamladı.

            F.BAHÇE'DE ZOR GÜNLER
            Fenerbahçe'nin Giresun ile deplasmanda berabere kalması ve özellikle ortaya konan kötü futbol Başkan Ali Koç'u fazlasıyla kızdırdı. Başkan Koç, Giresun dönüşü ilk iş olarak Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile toplantı yapmıştı. Toplantının ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı.

            İTALYANLAR'A GÖRE İLK ADAY JARDİM
            İtalyan basınından Sportitalia, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Jorge Jesus'un yerine Leonardo Jardim'i takımın başına getirmek istediğini iddia etti. Öte yandan haberde Jardim'i Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın da istediği belirtildi. Portekizli teknik adam şu anda Suudi Arabistan'ın Shabab Al Ahli takımını çalıştırıyor.

            SON 5 YILIN EN İYİSİ
            Attığı kritik penaltı golüyle Başakşehir önünde galibiyeti getiren Mauro Icardi müthiş performansını sürdürüyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 15 gol ve 7 asistle tam 22 gole direkt katkı yapan Arjantinli forvet her 69 dakikada bir tabelayı değiştirmeyi başardı. Icardi bu istatistikleriyle Galatasaray'da son 5 sezonun en skorer ismi olmayı da başardı. Sarı-Kırmızılılar'da son olarak 2017-18 sezonunda Bafetimbi Gomis 33 maçta 29 gol ve 5 asistle tam 34 gole katkıda bulunmuştu.

            FIRTINA EVİNDE BAŞKA
            Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 34 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz devi, sahasındaki 16 lig maçının 10'unda galip gelirken; 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta berabere kaldı. Sahasında 2.12 puan ortalaması yakaladı.

            DOVBYK İLE YENİDEN
            TRabzon'un daha önce de gündemine gelen Ukraynalı forvet Artem Dovbyk, menajeri aracılığıyla Trabzonspor yetkililerine haber göndererek, "Hala benimle ilgileniyorsanız görüşelim" dedi. Öte yandan, Mısır basınından Yallakora sitesi, Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mostafa Mohamed'in menajeri tarafından Bordo- Mavili ekibi önerildiğini duyurdu.

            BARÇA PENA İLE UZATTI
            Barcelona geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı 24 yaşındaki İspanyol kalecisi Inaki Pena'nın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Pena'nın serbest kalma maddesi ise 400 milyon euro.

            FENER SERİYİ 2-0 YAPTI
            Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi playoff final etabı ikinci maçında Fenerbahçe konuk olduğu Eczacıbaşı'nı 3-2 yenerek, seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe yarın oynanacak maçı kazanırsa şampiyon olacak.

            PİSTİOLİS'LE YOLLAR AYRILDI
            Galatasaray Nef Basketbol Takımı, başantrenör Andreas Pistiolis'le yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı Kırmızılılar'ın başına son olanak Monaco'yu çalıştıran Zvezdan Mitrovic'in geçmesi bekleniyor.

            ATALANTA'YA 1 MAÇ CEZA
            İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta, son oynadıkları Juventus maçında taraftarlarının konuk ekibin Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e yönelik ırkçı tezahüratları sebebiyle 1 maç tribün kapama cezası aldı.

            LAKERS SERİDE 3-1 ÖNDE
            NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, evinde Golden State Warriors'ı 104-101 yenerek seride 3-1 öne geçti. Lakers'ın yıldızı Anthony Davis, 23 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

            LİGİ KAZANMAK ZORUNDAYIZ
            Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Amath M'Baye yaptığı açıklamada"Asıl hedefimiz olan Türkiye Ligi'ni kazanmak zorundayız ve şansımıza güveniyorum."ifadelerini kullandı.

            UMUT MELER'E KRİTİK GÖREV
            UEFA Konferans Ligi yarı finalinde oynanacak West Ham-AZ maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yarı final mücadelesi, Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda yarın saat 22.00'de başlayacak.
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            Haberler Spor 400 milyonluk çılgınlık! Lionel Messi, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'le mi transfer oluyor?
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