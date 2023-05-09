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    Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum 30 dakikada Fener'i teşhis etti

    Geçen hafta Samandıra’ya yarım saatliğine gelen Christoph Daum’un, “Takımda şampiyonluk havası yok. Futbolcular bir tarafta, Jesus bir tarafta” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fenerbahçe’nin eski hocası Christoph Daum 30 dakikada Fener’i teşhis etti

    Fenerbahçe tarihinin en başarılı yabancı teknik direktörlerinden olan Alman çalıştırıcı Christoph Daum, geçtiğimiz pazartesi günü görevden alınmasından yaklaşık 13 yıl sonra Can Bartu Tesisleri'ni 30 dakika süreyle ziyaret etmiş, teknik direktör Jesus ve futbolcularla sohbet etmişti. Daum'un ziyareti sırasında eski futbolcular Serhat Akın, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin ile bir araya geldiği de öğrenildi. Gelen bilgilere göre Alman teknik adam bu görüşmede, "Ben takımda şampiyonluk havası görmüyorum. Futbolcular bir tarafta teknik direktör bir tarafta. Şampiyonluk inancı güçlü değil" yorumunda bulundu. Son Giresun maçından sonra ise Daum'un bu teşhisi için "30 dakikada işi çözmeyi başardı" yorumlarına neden oldu.



    6 MİLYON EUROLUK KAYIP!
    Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, Süper Lig'de şimdiye kadar 84 dakika görev alabildi. Son 3 maçta ise kulübedeydi. Sarı-Lacivertliler'in 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Oosterwolde hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı. Toplam 5 maçı yedek kulübesinde geçirdi.



    KANARYA POTADA FİNAL-4 AŞKINA
    Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında bugün Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Kanarya kazanırsa adını Final-Four'a yazdıracak.



        SAVAŞ GİBİ MAÇ
        Arjantin'de River Plate ile Boca Juniors arasındaki maç 0-0 devam ederken River 90+3'te penaltı kazandı ve Miguel Borja, topu ağlara gönderdi. Gol sonrası iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Hakem Dario Herrera, 7 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. River'dan Palavecino, Ignacio ve Gomez; Boca'dan ise Merentiel, Fernandes ve Valentini'nin dışında oyunda olmamasına rağmen Figal kırmızı kart gördü.



        AVRUPA'NIN EN İYİSİ
        Beşiktaş'ın ara transferde Suudi kulübü Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Vincent Abobukar performansıyla göz dolduruyor. Ligde çıktığı ilk 4 maçta skor katkısı yapamayan Kamerunlu golcü daha sonra oynadığı 9 maçta 10 gol atarak etkili bir performans ortaya koydu. 31 yaşındaki golcü futbolcu, bu başarısıyla da Avrupa'nın 15 önemli liginde ara transferde yapılan takviyeler arasında en golcü futbolcu oldu. Siyah-Beyazlı takımın yıldız forveti son oynanan Antalya deplasmanında da attığı 2 golle takımının maçı kazanmasına yardımcı olmuştu. Süper Lig'de 105 dakikada 1 gol sevinci yaşayan Kamerunlu santrfor, hücumdaki partneri Cenk Tosun'la beraber etkili oyununu sürdürüyor. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep maçından 3-0'lık hükmen galibiyetle ayrılacak Beşiktaş'ta 35. haftadaki Adana Demir deplasmanında gözler yine Aboubakar ve Cenk Tosun'un üstünde olacak.


        TAYFUR İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
        Alanyaspor'dan 1,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Tayfur Bingöl için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Kulüpten gelen bilgilere göre Alanyaspor'un opsiyonu 500 bin Euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor.

        REAL'İN KONUĞU M. CİTY
        Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, bugün oynanacak Real Madrid - Manchester City mücadelesiyle start alacak. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki dev maç 22.00'de başlayacak. Maç TV 8.5'ta olacak.


        MESSİ İDMANA BAŞLADI
        İzinsiz bir şekilde suudi arabistan'a gittiği için kadro dışı bırakılan ve ardından özür dileyen süper yıldız lionel messi, dün sabah paris saint-germain tesislerine gelerek antrenmanlara başladı.


        FİLEDE FİNAL HEYECANI
        Sultanlar Ligi final etabında bugün 19.30'da Eczacıbaşı ile Fenerbahçe karşılaşacak. Seride Fenerbahçe 1-0 önde. 3-4 etabında da Vakıfbank seride 1-0 önde olduğu eşleşmede THY ile 16.00'da mücadele edecek.

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        Kılıçdaroğlu: HDP bize destek veriyor, memnunuz
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum 30 dakikada Fener'i teşhis etti
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