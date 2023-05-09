Fenerbahçe’nin eski hocası Christoph Daum 30 dakikada Fener’i teşhis etti

Fenerbahçe tarihinin en başarılı yabancı teknik direktörlerinden olan Alman çalıştırıcı Christoph Daum, geçtiğimiz pazartesi günü görevden alınmasından yaklaşık 13 yıl sonra Can Bartu Tesisleri'ni 30 dakika süreyle ziyaret etmiş, teknik direktör Jesus ve futbolcularla sohbet etmişti. Daum'un ziyareti sırasında eski futbolcular Serhat Akın, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin ile bir araya geldiği de öğrenildi. Gelen bilgilere göre Alman teknik adam bu görüşmede, "Ben takımda şampiyonluk havası görmüyorum. Futbolcular bir tarafta teknik direktör bir tarafta. Şampiyonluk inancı güçlü değil" yorumunda bulundu. Son Giresun maçından sonra ise Daum'un bu teşhisi için "30 dakikada işi çözmeyi başardı" yorumlarına neden oldu.
6 MİLYON EUROLUK KAYIP!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, Süper Lig'de şimdiye kadar 84 dakika görev alabildi. Son 3 maçta ise kulübedeydi. Sarı-Lacivertliler'in 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Oosterwolde hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı. Toplam 5 maçı yedek kulübesinde geçirdi.
KANARYA POTADA FİNAL-4 AŞKINA
Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında bugün Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Kanarya kazanırsa adını Final-Four'a yazdıracak.