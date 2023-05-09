Fenerbahçe’nin eski hocası Christoph Daum 30 dakikada Fener’i teşhis etti





AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Beşiktaş'ın ara transferde Suudi kulübü Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Vincent Abobukar performansıyla göz dolduruyor. Ligde çıktığı ilk 4 maçta skor katkısı yapamayan Kamerunlu golcü daha sonra oynadığı 9 maçta 10 gol atarak etkili bir performans ortaya koydu. 31 yaşındaki golcü futbolcu, bu başarısıyla da Avrupa'nın 15 önemli liginde ara transferde yapılan takviyeler arasında en golcü futbolcu oldu. Siyah-Beyazlı takımın yıldız forveti son oynanan Antalya deplasmanında da attığı 2 golle takımının maçı kazanmasına yardımcı olmuştu. Süper Lig'de 105 dakikada 1 gol sevinci yaşayan Kamerunlu santrfor, hücumdaki partneri Cenk Tosun'la beraber etkili oyununu sürdürüyor. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep maçından 3-0'lık hükmen galibiyetle ayrılacak Beşiktaş'ta 35. haftadaki Adana Demir deplasmanında gözler yine Aboubakar ve Cenk Tosun'un üstünde olacak.



TAYFUR İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR

Alanyaspor'dan 1,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Tayfur Bingöl için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Kulüpten gelen bilgilere göre Alanyaspor'un opsiyonu 500 bin Euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor.



REAL'İN KONUĞU M. CİTY

Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, bugün oynanacak Real Madrid - Manchester City mücadelesiyle start alacak. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki dev maç 22.00'de başlayacak. Maç TV 8.5'ta olacak.



MESSİ İDMANA BAŞLADI

İzinsiz bir şekilde suudi arabistan'a gittiği için kadro dışı bırakılan ve ardından özür dileyen süper yıldız lionel messi, dün sabah paris saint-germain tesislerine gelerek antrenmanlara başladı.



FİLEDE FİNAL HEYECANI

Sultanlar Ligi final etabında bugün 19.30'da Eczacıbaşı ile Fenerbahçe karşılaşacak. Seride Fenerbahçe 1-0 önde. 3-4 etabında da Vakıfbank seride 1-0 önde olduğu eşleşmede THY ile 16.00'da mücadele edecek.