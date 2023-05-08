Ahmet Çakar'dan Bahattin Şimşek'e çok sert sözler! "Fenerbahçe'ye..."

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesini değerlendirdi:
Fenerbahçe, haftalardır bir çekirge gibi sıçrıyordu. Son dakika golleri, kötü oynasalar da kazanılan üç puanlar...
Fakat dün gece Fenerbahçe, Giresunspor karşısında sıçrayamadı. Üstelik maçın sözde hakemi, Fenerbahçe'yi son 15-20 dakika sıçratmaya çalışsa da sarı-lacivertliler başaramadı.
Genel olarak bakınca teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri iyi mi oynadı? Hayır kötü oynadılar. Hem kötü oynadılar hem de özellikle 30. dakikadan sonra rakip Giresunspor'a fazla pozisyon verdiler.