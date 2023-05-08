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    • Spor
    • 08.05.2023 11:49
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    • 08.05.2023 11:49
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    Ahmet Çakar'dan Bahattin Şimşek'e çok sert sözler! "Fenerbahçe'ye..."

    Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Giresunspor ile kritik deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken usta yorumcu Ahmet Çakar maçın ardından Sabah Gazetesi'ne flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte Çakar'ın o sözleri ve hakem yorumu...

    takvim.com.tr
    Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

    Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesini değerlendirdi:

    Fenerbahçe, haftalardır bir çekirge gibi sıçrıyordu. Son dakika golleri, kötü oynasalar da kazanılan üç puanlar...
    Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

    Fakat dün gece Fenerbahçe, Giresunspor karşısında sıçrayamadı. Üstelik maçın sözde hakemi, Fenerbahçe'yi son 15-20 dakika sıçratmaya çalışsa da sarı-lacivertliler başaramadı.
    Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

    Genel olarak bakınca teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri iyi mi oynadı? Hayır kötü oynadılar. Hem kötü oynadılar hem de özellikle 30. dakikadan sonra rakip Giresunspor'a fazla pozisyon verdiler.
        Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

        Maça Fenerbahçe baskılı başladı ve penaltıdan Batshuayi ile de golü buldu. Ama sonra ne hikmetse sarı-lacivertli takım geriye yaslandı.
        Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

        Top kayıpları ve ikili mücadelelerde eksiklik, ilk yarı sonuna kadar üstünlüğü Giresunspor'a verdi. İkinci yarıda yine futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadı.
        Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

        Topu tutamadılar, hücum edemediler, pas yapamadılar. İşte bu dakikalarda Attila Szalai'nin hatası ile Giresunspor golü buldu. Macaristan Milli Takımı'nın stoperi, topu o şekilde sektirmez. Sektirirsen adam kaçar ve golü yapar.
            Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

            Bu dakikadan sonra Fenerbahçe ne yaptığını bilmez şekilde baskı kurmaya başladı. Şişirdiler, karambol yaratmaya çalıştılar hepsi bu.
            Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

            Ne bir organize atak ne bir şut ne bir araya oynama… Bunların hiçbirini göremedik. Belki de sezonun en kötü oyununu oynadılar. Belki de dün gece şampiyonluk şansını çok da zora soktular.
            Ahmet Çakar’dan Bahattin Şimşek’e çok sert sözler! Fenerbahçe’ye...

            Hakem Bahattin Şimşek'in yetenekleri kısıtlı. VAR kararıyla verdiği penaltı doğru olsa da son 15-20 dakika utanç verici bir yönetim sergiledi.
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                Haberler Spor Ahmet Çakar'dan Bahattin Şimşek'e çok sert sözler! "Fenerbahçe'ye..."
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