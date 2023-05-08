ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti.
Son 2 haftada 5 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar bugün Başakşehir'e yenerek Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.
EVİNDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU
Galatasaray, Süper Lig'de evinde rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında oynadığı 14 maçtan 12 galibiyet çıkardı. İki maçtan ise beraberlikle ayrıldı.