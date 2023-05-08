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    • Spor
    • 08.05.2023 12:28
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    • 08.05.2023 12:28
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    ÖZEL | Galatasaray'da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

    Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bugün çok kritik bir maça çıkacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Giresunspor deplasmanında puan bırakmasıyla iştahlanan Aslan, bugün Başakşehir'i mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. İşte ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

    Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti.
    ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

    Son 2 haftada 5 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar bugün Başakşehir'e yenerek Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.
    ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

    EVİNDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

    Galatasaray, Süper Lig'de evinde rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında oynadığı 14 maçtan 12 galibiyet çıkardı. İki maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
        ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

        Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son 6 lig maçında Sarı-Kırmızılılılar 3 galibiyet çıkardı. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.
        ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

        Okan Buruk'un öğrencileri bugün kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.
        ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

        RASHICA İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYOR

        23. şampiyonluğunu kazanmak için büyük uğraş veren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
            ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

            Sarı-Kırmızılılar, bu sezon başarılı bir performans gösteren Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica için yoğun uğraş veriyor.
            ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

            Galatasaray, yıldız oyuncunun bonservisini almak için geceli-gündüzlü bir çalışma halinde.
            ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

            İNGİLTERE'DEN DE TEKLİFLER VAR

            Galatasaray'ın transferin son gününde Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica, kısa sürede hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini kazanmayı başardı.
                ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Norwich City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica'nın bonservisini almak için menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.
                ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                26 yaşındaki yıldıza İngiltere'den de teklifler olduğu öne sürüldü.
                ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                RASHICA 11 GOLE KATKIDA BULUNDU

                Galatasaray ile bu sezon 26 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol atarken 5 de asiste imza attı. Toplamda 11 gole katkıda bulundu.
                    ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                    Kosovalı yıldız futbolcu da her defasında Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiriyor.
                    ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                    Ancak Galatasaray işi sağlama almış durumda. Rashica transferi olmazsa yönetimin B planı da hazır.
                    ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                    ESKİ AŞKI YENİDEN DEPREŞTİ

                    Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Wolwerhampton'da forma giyen Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ile temas kurdu.
                        ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                        Galatasaray yıldız futbolcu ile sezon başında ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
                        ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                        Galatasaray Yönetimi Rashica transferinde sonuç alamazsa Traore transferini bitirmeye çalışacak.
                        ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                        SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR

                        İki kanatta da oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 37 karşılaşmada görev alırken 3 gol, 2 asist üretti.
                            ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                            2018 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray oyuncuyla anlaşırsa bonservisi için ücret ödemeyecek.

                            ÖZEL | Galatasaray’da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!

                            BENİM OYUN STİLİMDE HIZ VAR

                            Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Adama Traore bir röportajında, "100 metrede kendimi test etmeyi hiç düşünmedim ama isterim. GPS sahadaki hızımı ölçüyor, bazen ben de şaşırıyorum ama benim oyun stilimde hız var" ifadelerini kullanmıştı.

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                            Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray'da Rashica olmazsa B planı: Dünya yıldızı!
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