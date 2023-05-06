Fenerbahçe zorlu rakibi Olympiakos'u mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi!

THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Olympiakos'u 73-69 mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi. Sarı-Lacivertliler başa baş geçen ilk çeyreği 18-17 önde geçerken devre arasına ise 33-32 geride gitti.

HAYES'TEN 2 ÜÇLÜK

3. çeyrekte Tyler Dorsey ile sayılar bulan temsilcimize Walkup ve Fall ile karşılık veren konuk ekip 27. dakikada 5 sayılık fark yakaladı. (44-49). Çeyreğin son bölümünde Marko Guduric ve Johnathan Motley ile sayılar bulan temsilcimiz, son 10 dakikaya 48-49 geride girdi. Son çeyreğe Hayes-Davis'in üst üste 2 üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 32. dakikada 54-49 öne geçti. Davis'e McKissic'in sayılarıyla yanıt veren Olympiakos 35. dakikada yeniden öne geçen taraf oldu. (56-58) Moladan etkili dönen ev sahibi, Dyshawn Pierre'in 38. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı farkla öne geçti: 67-61.

PIERRE'DEN 17 SAYI

Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen temsilcimiz maçı 73-69 kazandı. Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla oynadı. Serinin 5. ve son maçı 9 Mayıs salı günü Atina'da oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını finalfour'a yazdıracak.

DIMITRIS ITOUDIS TARAFTARLA TARTIŞTI

Maçta devre arasına bir dakika kala Fenerbahçe Beko koçu Dimitris Itoudis, bir taraftarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Itoudis, kendisine tepki gösteren taraftara benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir yanıt verdi.