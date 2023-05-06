Napoli 33 yıl sonra Serie A şampiyonu oldu!





SPALETTİ'DEN İLK

2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. 2022- 2023 sezonu şampiyonu Napoli oldu. Bu arada Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu yaşadı.

1 ÖLÜ 200 YARALI!

Büyük zafer, Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı. Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.



İtalyan basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. 200 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'de taraftarlar zaferi doyasıya kutladı. Tüm şehir adeta Mavi-Beyaz renklere boyandı.