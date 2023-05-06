Napoli 33 yıl sonra Serie A şampiyonu oldu!

Son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda Diego Armando Maradona liderliğinde kazanan Napoli, 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyon oldu. Udinese ile 1-1 eşitlikle biten maçın ardından Napoli, ligin bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
ŞEHİR ALEV ALDI
Takımlarının Udinese ile deplasmanda oynadığı maçı Diego Armando Maradona Stadı'ndaki dev ekrandan izleyen taraftarlar, Osimhen'in beraberliği getiren golünden sonra coştu. Şampiyonluğun gelmesiyle Napoli şehri alev aldı. 33 yıllık şampiyonluk hasreti dinen taraftarlar, zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Uzun yıllardır şampiyonluk bekleyen taraftarlardan gözyaşlarını tutamayanlar da oldu. 1986 Dünya Kupası'nı Maradonalı Arjantin'in kazanmasının ardından Napoli 1986- 1987 sezonunu şampiyon olarak bitirmişti.
SPALETTİ'DEN İLK
2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. 2022- 2023 sezonu şampiyonu Napoli oldu. Bu arada Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu yaşadı.
1 ÖLÜ 200 YARALI!
Büyük zafer, Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı. Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. 200 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'de taraftarlar zaferi doyasıya kutladı. Tüm şehir adeta Mavi-Beyaz renklere boyandı.