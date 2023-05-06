Galatasaray yıldız futbolcu ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı!

İç transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da yeni imza kapıda... Son olarak Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar takımın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nu da ikna etmeyi başardı.

Bir süredir, milli futbolcu ve menajeri Erkut Söğüt'le pazarlıklarını sürdüren yönetimin yapılan son görüşmede mutlu sona ulaştığı belirlendi. Alınan bilgilere göre Kerem ile bir araya gelen Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, "Avrupa'dan teklif gelirse önünü açacağız" sözünü vererek işi bitirdiği öğrenildi.