Trabzon’a gel Petkovic

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve önceliğini sağ bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattına veren Trabzon'da Teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski öğrencilerinden olan Hırvat golcü Bruno Petkovic'i takımında görmek istediği belirtildi. Bu sezon forvet mevkiinde büyük sıkıntılar çeken Bordo-Mavililer'de Bjelica'nın Petkovic ile bu sorunu çözmek istediği öğrenildi. Hırvat teknik adamın vatandaşını arayarak Trabzon'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Hırvat basını Dinamo Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Petkovic'in Trabzonspor'a gidebileceğini yazdı. Bjelica'nın kendisini ikna edebileceğini belirten Hırvatlar, "Dinamo'da rekabet sıkıntısı yok ama Türkiye teklifi çok cazip olabilir. Daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ona telefon açarak oradaki projelerini anlattı. Bu onu heyecanlandırdı" ifadelerini kullandılar.
16 GOLE KATKI VERDİ
Kulübünün de yeni sözleşme teklif ettiği 28 yaşındaki forvetin kısa sürede kararını vermesi bekleniyor. Petkovic, bu sezon Hırvat Ligi'nde 24 maçta 9 gol, 7 asist üretti.
16 GOLE KATKI VERDİ
Kulübünün de yeni sözleşme teklif ettiği 28 yaşındaki forvetin kısa sürede kararını vermesi bekleniyor. Petkovic, bu sezon Hırvat Ligi'nde 24 maçta 9 gol, 7 asist üretti.