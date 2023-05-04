Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. 2. dakikada Caicedo'nun vuruşu, 4'te Luan Peres'in şutu auta gitti. 8'de Ferdi'nin, 11'de İrfan Can'ın şutlarını Muammer kurtardı. 41'de Caicedo ve 45+1'de İrfan Can gole yaklaştı ama olmadı.
OSAYİ-SAMUEL HAMLESİ GELDİ
F.Bahçe, ikinci yarıya Emre Mor-Osayi Samuel değişikliğiyle girdi. 48'de Erdoğan'ın sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı. 61'de Mert Hakan kaleyi bulamadı.
BATSHUAYİ'NİN ŞUTU KORNERE
63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı. 67'de Arda Güler'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.