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    Sivas'ta gol sesi gelmedi: 0-0 Final İstanbul'a kaldı | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe yenişemedi

    F.Bahçe ilk yarıda 2 isabetli şut çekti ve kaleci Muammer’i geçemedi. İkinci devrede Yiğidolar sıkı savunma ile duvar ördü. Rövanş 23, 24 veya 25 Mayıs'ta Ülke r Stadyumu'nda yapılacak. Turu geçen takım 1 Haziran'daki finali oynayacak.

    0-0 Final İstanbul’a kaldı

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. 2. dakikada Caicedo'nun vuruşu, 4'te Luan Peres'in şutu auta gitti. 8'de Ferdi'nin, 11'de İrfan Can'ın şutlarını Muammer kurtardı. 41'de Caicedo ve 45+1'de İrfan Can gole yaklaştı ama olmadı.

    OSAYİ-SAMUEL HAMLESİ GELDİ
    F.Bahçe, ikinci yarıya Emre Mor-Osayi Samuel değişikliğiyle girdi. 48'de Erdoğan'ın sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı. 61'de Mert Hakan kaleyi bulamadı.

    BATSHUAYİ'NİN ŞUTU KORNERE
    63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı. 67'de Arda Güler'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

        MUAMMER TEHLİKEYİ ÖNLEDİ
        88'de Crespo'nun altıpasın sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 90+3'te Ferdi'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Joshua King'den önce Muammer topu aldı.



        KUPADA 4 FARKLI İSİM 11'DE BAŞLADI
        Süper Lig'de 4 gün önce Sivas'a konuk olan F.Bahçe kupada 4 farklı isimle sahaya çıktı. Samuel, Serdar Aziz, Arda ve Valencia yerine Szalai, Emre Mor, Mert Hakan ve Rossi oynadı.

        LİGDEKİ MAÇTAN DAHA ZORDU
        Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlatan ve üst üste iki Sivas maçında yer alan Luan Peres maç sonu konuştu. 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, "Süper Lig'deki maçtan daha zor bir maç oldu. Kaybetmemek önemliydi. Turu İstanbul'da geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu. Sakatlığını atlattığı ve takıma yardım ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Luan Peres, "Her iki kupayı da kazanmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.


            VAR PENALTIYI VERMEK İSTEMEDİ
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçı sonrası VAR'a tepki gösterdi. Portekizli hoca, uzatma anlarında Joshua King'in kaleci Muammer tarafından düşürüldüğünü ifade ederek, Hakem görmemiş olabilir, kendisi Joshua King'in arkasında kalmıştı. Kaleci onu düşürdü ve çok net bir penaltıydı. VAR bunu nasıl göremiyor, bunu anlayamıyorum" yorumunda bulundu.

            EVİMİZDE GEÇERİZ
            Jesus maçı şöyle değerlendirdi: Çekişmeli bir maç oldu, pozisyonlara girdik. İlk 10 dakikada iki pozisyona girdik. Rakibimizin bir tane şutu vardı, defansif anlamda kuvvetliydik. Taraftarımızın yardımıyla ikinci maçta finale kalmak için elimizden geleni yapacağız.

            ÖZEL UÇAKLA İLK 11'DE
            PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a götürüldü. 4 maçtan az ceza aldığı için kupada oynayabilen Kahveci'nin performansı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, "İrfan Can çok isteksiz. Bunun için mi özel uçakla gitti!" yorumları yaptı.

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            Emlak Konut
            Haberler Spor Sivas'ta gol sesi gelmedi: 0-0 Final İstanbul'a kaldı | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe yenişemedi
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