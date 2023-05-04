

VAR PENALTIYI VERMEK İSTEMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçı sonrası VAR'a tepki gösterdi. Portekizli hoca, uzatma anlarında Joshua King'in kaleci Muammer tarafından düşürüldüğünü ifade ederek, Hakem görmemiş olabilir, kendisi Joshua King'in arkasında kalmıştı. Kaleci onu düşürdü ve çok net bir penaltıydı. VAR bunu nasıl göremiyor, bunu anlayamıyorum" yorumunda bulundu.

EVİMİZDE GEÇERİZ

Jesus maçı şöyle değerlendirdi: Çekişmeli bir maç oldu, pozisyonlara girdik. İlk 10 dakikada iki pozisyona girdik. Rakibimizin bir tane şutu vardı, defansif anlamda kuvvetliydik. Taraftarımızın yardımıyla ikinci maçta finale kalmak için elimizden geleni yapacağız.