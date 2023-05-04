Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, çift maç mı? ZTK final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı 2023?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'den 5'e kadar bütün turlar ile son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır.

YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.