Son dakika: TFF'den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayrılıyor mu?

İstanbul'un 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti olmasıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz'in 100. yılı, o yüzden İstanbul'un Türk Dünyası Gençlik Başkenti seçilmesi çok anlamlı. Biz de bu organizasyona ilk olarak 3-5 Nisan tarihlerinde A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Azerbaycan'da maç yapmasıyla katıldık. Haziran ile aralık ayları arasında da Özbekistan ya da Kırgızistan'da FIFA'nın uygun olduğu tarihlerde yine kadın milli takımımız maç yapacak. Böylelikle bu organizasyona futbol olarak kadın milli takımımızla destek vereceğiz."