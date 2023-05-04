Galatsaray'da Boey’un yerine Mazraoui: Kiralama teklifi masada!

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G.Saray, 2026'ya kadar Bundesliga devi Bayern ile sözleşmesi bulunan Noussair Mazraoui'yi kiralamayı hedefliyor. 1.83 boyundaki futbolcu bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda 22 maçta 1216 dakika süre aldı ve 3 asist üretti. Mazraoui, Bavyera ekibinden önce Hollanda'nın köklü kulüplerinden biri olan Ajax'ta forma giydi. Futbol kariyerinde 260 karşılaşmaya çıkan futbolcu 22 gol ve 26 asist üretti. Noussair Mazraoui'nin Müslüman bir ülkeye transfere sıcak baktığı biliniyor.

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