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    Fırtına’dan transfer çıkarması: Bjelica listeyi verdi yönetim harekete geçti!

    Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen son şampiyon Trabzonspor, yurt dışında yıldız futbolcu avına başladı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fırtına’dan transfer çıkarması

    Trabzonspor yurt dışında transfer harekatına başladı. Futbol Gelişim Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda belirlenen oyuncuları izlemek için yurt dışına çıktı. Başkan Ertuğrul Doğan da temastaki isimlerle yüz yüze görüşmek için yurt dışına gidecek. Derelioğlu'nun yurt dışındaki ilk durakları Fransa ve Portekiz olacak.



    Bu iki ülkede isimleri belirlenen oyuncuları izleyecek olan Derelioğlu raporu daha sonra Teknik Direktör Bjelica ile paylaşacak ve oyuncularla ilgili son karar verilecek. Başkan Doğan'ın yurt dışında yapacağı ilk görüşmenin ise gelecek hafta içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'nın gelecek sezon öncesi hazırladığı ön transfer raporu belli oldu. Bu rapor doğrultusunda belirlenen bölgeler arasında sağ bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattı ilk etapta ön plana çıktı.



    MESSİ'NİN ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR!
    Paris Saint-Germain'de Lionel Messi krizi yaşanıyor. PSG, Arabistan ziyareti nedeniyle Arjantinli yıldızı iki haftalığını kadro dışı bıraktı. PSG yönetimi, aldığı bu kararın ardından sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızla yeni sezon için sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Messi'nin ise yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olurken adaylar da ortaya çıktı. Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan, Amerika ve Barcelona iddiaları günden güne büyürken, Messi'nin ise çocukluk kulübü olan Barcelona'ya dönmek istediği belirtiliyor. David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi İnter Miami de yıldız oyuncunun peşinde. Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al- Hilal'in Lionel Messi'ye yılda 400 milyon Euro'dan fazla kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.



        FENER'E SON SANİYE ŞOKU
        THY EuroLeague çeyrek final serisi 3. maçında evinde Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe Beko rakibine Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle 72-71 yenilerek seride 2-1 geriye düştü. İlk yarıyı 38-35 geride kapatan temsilcimiz 3. çeyrekteki etkili savunmasıyla son çeyreğe 6 sayı farkla önde girdi.

        ESKİ OYUNCUSU YAKTI
        SON çeyrekte bitime 3.8 saniye kala Guduric'in basketiyle 71-69 öne geçen ev sahibi, Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle maçı kaybetti. Seride 4. maç cuma yapılacak.



        KARTAL'A RUSYA'DAN ORTA SAHA
        Josef'in takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına başlayan Beşiktaş rotasını Rusya'ya çevirdi. Kartal Zenit forması giyen Wilmar Barrios ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Barrios'un kiralama yoluyla kadroya katmak istediği ifade ediliyor. Kolombiyalı yıldızın Zenit ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.



        ZİRVEDE RONALDO VAR
        Forbes dergisi 2023 yılında en çok kazanan sporcuları duyurdu. Listenin ilk üç sırasında futbolcular yer aldı. Al- Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, 136 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. PSG'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi 130 milyon dolarlık kazancıyla ikinci, PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe ise 120 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı. NBA ekibi Lakers'ın yıldızı LeBron James 119,5 milyon dolar ve Meksikalı boksör Saul Alvarez de 110 milyon dolarla listede ilk 5'e girmeyi ba şardı. 6. sırada Dustin Johnson (Golfçü) (107 milyon dolar), 7. sırada Phil Mickelson (106 milyon dolar), 8- Steph Curry (100,4 milyon dolar) 9- Roger Federer (95,1 milyon dolar)10- Kevin Durant 89,1 milyon dolarla listede yer alan diğer sporcular oldu.



            ARDA EN İYİ GENÇLER LİSTESİNDE
            Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler, başarılı performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. 18 yaşındaki yıldız, kulüplerin dışında yurt dışı basınında da manşetleri süslüyor. Genç yıldız, ESPN'nin her ay Avrupa genelindeki 23 yaş ve altındaki en formda oyuncuları öne çıkardığı listede kendisine yer buldu. Bu sezon tüm kulvarlarda Sarı-Lacivertli forma ile 28 karşılaşmaya çıkan Arda Güler 6 golün yanı sıra 3 de asist katkısı yaptı. Fenerbahçe taraftarlarının gözdesi olan Güler'e Katalan ekibi Barcelona'nın yanı sıra Real Madrid, Inter ve Ajax gibi Avrupa devleri ilgi duyuyor.


            FENERBAHÇE'NİN ACI GÜNÜ
            FENERBAHÇE'NİN 103 gollü sezonunda kadroda yer alan eski futbolcularından 59 yaşındaki Ergin Parlar, Bursa'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.



            VALENCİA GİRESUN MAÇINDA SAHADA
            Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de, takımın en golcüsü Enner Valencia maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Jorge Jesus, takıma katılan sakat futbolcuların Sivas deplasmanında yer almasından ise memnundu. Portekizli çalıştırıcı, "Sakatların dönmesi her zaman iyidir. Teknik direktör için daha fazla opsiyon anlamına gelir. 4-5 sakatın iyileşmesi güzel. İsmail Yüksek dışında sakat oyuncumuz yok. Onun da ciddi bir durumu yok. 4-5 gün içinde geri dönecek. Valencia da bir sonraki lig maçında hazır olacak" diye konuştu. F.Bahçe pazar günü Giresun deplasmanında olacak.



                GERGİN DEĞİLİZ BİRİNCİ BELLİ
                Medipol Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray, basına ve taraftara açık bir antrenman gerçekleştirdi. Florya'daki çalışma öncesi açıklama yapan Başkan Dursun Özbek, "Biz gergin değiliz. Şampiyon belli. Aslında gergin olması gereken, ikincilik- üçüncülük savaşı verenler. Gerginliği kamufle etmek için Galatasaray'a sataşmak durumundalar. Meyve veren ağaç taşlanır. Yolumuza bakıyoruz. Biz en öndeyiz ve şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Şampiyon belli, ikincilik-üçüncülük için kendi aralarında yarışsınlar" dedi.

                BARÇA'YA 80 MİLYON EURO
                İngiliz ekibi newcastle united'ın barcelona ile sözleşmesi 2027'de bitecek 26 yaşındaki brezilyalı kanat raphinha için 80 milyon euro civarında bir transfer teklifi yaptığı iddia edildi.


                İLK RAUNT FENERBAHÇE OPET'İN
                Sultanlar Ligi playoff yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-21 kaybeden Sarı-Lacivertliler, diğer setleri 25-13, 25-19 ve 25-16 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.


                SİNGLETON KORKUTTU
                Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton dün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncunun müşahede altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.


                VISCA VE ABDÜLKADIR HAZIR KITA
                Trabzonspor'da uzun süredir sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca, sağlık ekibine bu hafta içerisinde kendilerini denemek istediklerini ve eğer ağrı durumu olmazsa Ankaragücü maçında sahada olmaya çalışacaklarını söyledi.

                NACİ ÜNÜVAR SEZONU KAPATTI
                Fırtına'da geçen hafta idmanda sol uyluk arka bölgesinden sakatlanan Naci Ünüvar'dan kötü haber... 19 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı ifade edildi. Naci sezon sonu Ajax'a dönecek.


                KUPA HEYECANI A SPOR'DA
                Medipol Başakşehir ile Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Başakşehir'de sakatlığı geçen Stefano Okaka görev verilirse oynayabilecek. Eden Karzaev'in ise sakatlığı devam ediyor. İki takım arasından tur atlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Sivasspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

                ANTALYA MESAİSİ SÜRÜYOR
                Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

                HAALAND REKOR KIRDI CİTY GÜLDÜ
                Premier Lig'de Manchester City, West Ham'ı 3-0 yendi. Golleri 50'de Ake, 70'te Haaland ve 85'te Foden attı. Haaland, 35 gole ulaştı ve ligde bir sezonda en çok gol atan isim oldu. City 1 maç eksiğine rağmen 79 puanla lider.

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                Haberler Spor Fırtına’dan transfer çıkarması: Bjelica listeyi verdi yönetim harekete geçti!
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