Fırtına’dan transfer çıkarması: Bjelica listeyi verdi yönetim harekete geçti!

Trabzonspor yurt dışında transfer harekatına başladı. Futbol Gelişim Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda belirlenen oyuncuları izlemek için yurt dışına çıktı. Başkan Ertuğrul Doğan da temastaki isimlerle yüz yüze görüşmek için yurt dışına gidecek. Derelioğlu'nun yurt dışındaki ilk durakları Fransa ve Portekiz olacak.
Bu iki ülkede isimleri belirlenen oyuncuları izleyecek olan Derelioğlu raporu daha sonra Teknik Direktör Bjelica ile paylaşacak ve oyuncularla ilgili son karar verilecek. Başkan Doğan'ın yurt dışında yapacağı ilk görüşmenin ise gelecek hafta içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'nın gelecek sezon öncesi hazırladığı ön transfer raporu belli oldu. Bu rapor doğrultusunda belirlenen bölgeler arasında sağ bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattı ilk etapta ön plana çıktı.
MESSİ'NİN ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR!
Paris Saint-Germain'de Lionel Messi krizi yaşanıyor. PSG, Arabistan ziyareti nedeniyle Arjantinli yıldızı iki haftalığını kadro dışı bıraktı. PSG yönetimi, aldığı bu kararın ardından sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızla yeni sezon için sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Messi'nin ise yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olurken adaylar da ortaya çıktı. Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan, Amerika ve Barcelona iddiaları günden güne büyürken, Messi'nin ise çocukluk kulübü olan Barcelona'ya dönmek istediği belirtiliyor. David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi İnter Miami de yıldız oyuncunun peşinde. Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al- Hilal'in Lionel Messi'ye yılda 400 milyon Euro'dan fazla kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.