Fırtına’dan transfer çıkarması: Bjelica listeyi verdi yönetim harekete geçti!

BARÇA'YA 80 MİLYON EURO

İngiliz ekibi newcastle united'ın barcelona ile sözleşmesi 2027'de bitecek 26 yaşındaki brezilyalı kanat raphinha için 80 milyon euro civarında bir transfer teklifi yaptığı iddia edildi.



İLK RAUNT FENERBAHÇE OPET'İN

Sultanlar Ligi playoff yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-21 kaybeden Sarı-Lacivertliler, diğer setleri 25-13, 25-19 ve 25-16 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.



SİNGLETON KORKUTTU

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton dün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncunun müşahede altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



VISCA VE ABDÜLKADIR HAZIR KITA

Trabzonspor'da uzun süredir sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca, sağlık ekibine bu hafta içerisinde kendilerini denemek istediklerini ve eğer ağrı durumu olmazsa Ankaragücü maçında sahada olmaya çalışacaklarını söyledi.



NACİ ÜNÜVAR SEZONU KAPATTI

Fırtına'da geçen hafta idmanda sol uyluk arka bölgesinden sakatlanan Naci Ünüvar'dan kötü haber... 19 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı ifade edildi. Naci sezon sonu Ajax'a dönecek.



KUPA HEYECANI A SPOR'DA

Medipol Başakşehir ile Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Başakşehir'de sakatlığı geçen Stefano Okaka görev verilirse oynayabilecek. Eden Karzaev'in ise sakatlığı devam ediyor. İki takım arasından tur atlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Sivasspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ANTALYA MESAİSİ SÜRÜYOR

Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.



HAALAND REKOR KIRDI CİTY GÜLDÜ

Premier Lig'de Manchester City, West Ham'ı 3-0 yendi. Golleri 50'de Ake, 70'te Haaland ve 85'te Foden attı. Haaland, 35 gole ulaştı ve ligde bir sezonda en çok gol atan isim oldu. City 1 maç eksiğine rağmen 79 puanla lider.