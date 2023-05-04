Çok güzel hareketler: Bakan Kurum depremzede çocuklarla maç yaptı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felekatenin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talebiyle TFF ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.
Deprem bölgesinden İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla yeşil sahaya çıktı. Murat Kurum da afetzedelerle birlikte 'Yükselen Anadolu' takımında sahada yer aldı. Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde yapılan karşılaşma, TFF Riva Tesisleri'nde düzenlendi. Maç 3-3 berabere sonuçlandı.
Sahada Bafetimbi Gomis, Juan Mata, Amir Hadziahmetovic, Volkan Babacan, Eren Elmalı, Salih Dursun ve Gedson Fernandes gibi yıldızlar, depremzedelerle top koşturdu. Özel karşılaşmayı birçok kritik maçta düdük çalan ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Cüneyt Çakır yönetti.