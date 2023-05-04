Çok güzel hareketler: Bakan Kurum depremzede çocuklarla maç yaptı!





TEK YÜREK OLDUK

BAKAN Murat Kurum, "Futbolcularımıza, oyuncularımıza, teknik adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm Türkiye tek yürek olduk ve 11 ilimiz için mücadele verdik" dedi.

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