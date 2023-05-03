Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik: "Trabzonspor’un önü açık"

Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, geleceğinden daha çok Süper Lig'de kalan 6 maça odaklandığını söyledi. Hamsik, artık Trabzonspor'un geleceğini düşündüğünü ve takımın önünün açık olduğunu da belirtti.
Yıldız futbolcu, sözleşmesiyle ilgili olarak ise kulüple bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Hamsik, "Trabzonspor'da geçirdiğim 2 yılın benim için çok özel olduğunu söyleyebilirim. İlk şampiyonluğumu burada kazandım. Şehir olarak da takım olarak da burası Napoli'ye çok benziyor. Kulüp olarak da benziyor. Benim için Trabzonspor'da geçirdiğim bu iki yıl kariyerim açısından özel anlam taşıyor" dedi.
35 yaşındaki futbolcu, "Çok şanslıyım. İki oğlum da çok yetenekli. Onlar için bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Biri 11, biri 13 yaşında. Eğer bir gün Trabzonspor'da oynama fırsatı bulurlarsa ben de kendimi dünyanın en mutlu babası olarak hissederim. Benim geleceğimle ilgili olarak ise kendimi hoca olarak görebiliyorum ama bu altyapılarda mı olur, A takım düzeyinde mi olur, buna şu an yanıt verebilmek kolay değil" açıklamasını yaptı.