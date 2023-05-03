Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik: "Trabzonspor’un önü açık"

35 yaşındaki futbolcu, "Çok şanslıyım. İki oğlum da çok yetenekli. Onlar için bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Biri 11, biri 13 yaşında. Eğer bir gün Trabzonspor'da oynama fırsatı bulurlarsa ben de kendimi dünyanın en mutlu babası olarak hissederim. Benim geleceğimle ilgili olarak ise kendimi hoca olarak görebiliyorum ama bu altyapılarda mı olur, A takım düzeyinde mi olur, buna şu an yanıt verebilmek kolay değil" açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN