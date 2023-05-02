Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ligin 32 haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ligin 32 haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu (2) ve Diego Rossi kaydetti.
Lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olduğu haftada kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı.
Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Arda Güler geliyor.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin talipleri bitmiyor.
Serie A devleri Napoli ve Milan ile birlikte La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United, Manchester City, Tottenham, Liverpool ve Arsenal'ın Arda Güler ile ilgilendiği öne sürülüyor.
Fransa devi PSG de Arda ile ilgilenen diğer bir kulüp.
SON TALİP AJAX
Son olarak Arda'ya Hollanda devi Ajax talip olmuştu.
Hatta Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu tribünden izlemişti.
AJAX'A SICAK BAKIYOR
Hollanda basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre, 18 yaşındaki 10 numaranın birçok talibi olmasına rağmen Ajax'a sıcak baktığını dile getirdi.
Yönetim ise Arda'yı takımda tutmayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.
Genç oyuncunun şu anki sözleşmesinde 'Arda 1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.
Yönetim, yeni sözleşmede bu maddeyi kaldırmak istiyor.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.
Genç yıldız, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla 10 gole direkt etki etti.
Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
A Milli Takım'ın formasını da terleten 18 yaşındaki futbolcu, milli formayla 2 maça çıkarken skor katkısı üretemedi.