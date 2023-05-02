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    • Spor
    • 02.05.2023 11:22
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    • 02.05.2023 11:31
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    Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

    Fenerbahçe'de son dönem ilk 11'de çıkmaya başlayan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan yıldız ismin o takıma transfer olmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
    Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

    Sarı-lacivertliler, ligin 32 haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
    Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

    Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
        Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

        Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu (2) ve Diego Rossi kaydetti.
        Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

        Lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olduğu haftada kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı.
        Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

        Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor.
            Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

            Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
            Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

            Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Arda Güler geliyor.
            Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

            Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin talipleri bitmiyor.
                Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                Serie A devleri Napoli ve Milan ile birlikte La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United, Manchester City, Tottenham, Liverpool ve Arsenal'ın Arda Güler ile ilgilendiği öne sürülüyor.

                Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                Fransa devi PSG de Arda ile ilgilenen diğer bir kulüp.
                Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                SON TALİP AJAX

                Son olarak Arda'ya Hollanda devi Ajax talip olmuştu.

                    Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                    Hatta Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu tribünden izlemişti.

                    Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                    AJAX'A SICAK BAKIYOR

                    Hollanda basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre, 18 yaşındaki 10 numaranın birçok talibi olmasına rağmen Ajax'a sıcak baktığını dile getirdi.
                    Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                    Yönetim ise Arda'yı takımda tutmayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

                        Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                        Genç oyuncunun şu anki sözleşmesinde 'Arda 1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

                        Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                        Yönetim, yeni sözleşmede bu maddeyi kaldırmak istiyor.

                        Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                        Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.
                            Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                            Genç yıldız, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla 10 gole direkt etki etti.
                            Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                            Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
                            Fenerbahçe transfer haberleri | Arda Güler kararını verdi! O takıma gidecek

                            A Milli Takım'ın formasını da terleten 18 yaşındaki futbolcu, milli formayla 2 maça çıkarken skor katkısı üretemedi.
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