Kartal Djıku'ya kancayı taktı: Siyah-Beyazlılar Stoperin menajeri ile görüştü!

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Djiku'nun menajeri ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da teklifler olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.