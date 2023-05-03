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    Kartal Djıku'ya kancayı taktı: Siyah-Beyazlılar Stoperin menajeri ile görüştü!

    Savunmasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Strasbourg ile sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki yıldız oyuncunun Stoperin menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

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    Kartal’ın hedefi Djıku

    Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku ile temas kurdu.

    Beşiktaş yönetimi'nin 28 yaşındaki Ganalı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ilk görüşmede Beşiktaş'ın teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi. Ancak iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor.

    PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
    Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Djiku'nun menajeri ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da teklifler olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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        Haberler Spor Kartal Djıku'ya kancayı taktı: Siyah-Beyazlılar Stoperin menajeri ile görüştü!
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