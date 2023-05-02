Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Bir kozmetik firması tarafından düzenlenen söyleşiye katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hayatı, iş dünyasına girişi ve Galatasaray Kulübü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Şampiyonlukla ilgili bir tereddüdümüz yok. Tamamen buna odaklı çalışıyoruz. Pazar akşamki (Beşiktaş derbisi) gibi yol kazaları olabilir." diyen Özbek, "Bu sporun içinde var. Çok iyi bir kadromuz, iyi bir teknik ekibimiz var. Başka takımlara da kaybettik. Bundan etkilenmiyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray." ifadelerini kullandı.
"HERKES GALATASARAY İLE UĞRAŞIYOR"
Başkan Özbek, futbolda rekabet ettikleri herkesin koalisyon halinde kendileriyle uğraştığını ileri sürdü.