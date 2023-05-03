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    • Spor
    • 03.05.2023 10:43
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    • 03.05.2023 10:43
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    Anadolu Efes'ten Chris Singleton açıklaması!

    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li basketbolcusu Chris Singleton'ın göğüs ağrısı sonrasında tetkiklerinin yapıldığı ve koroner anjiyografisinin temiz çıktığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Anadolu Efes’ten Chris Singleton açıklaması!
    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li basketbolcusu Chris Singleton'ın göğüs ağrısı sonrasında tetkiklerinin yapıldığı ve koroner anjiyografisinin temiz çıktığını açıkladı.

    33 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu ile ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır."
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    Haberler Spor Anadolu Efes'ten Chris Singleton açıklaması!
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