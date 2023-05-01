Okan Buruk'tan derbi mağlubiyeti sonrası umutlu konuşma! "Başımız dik 3 puan öndeyiz"





OLIVEIRA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI

Galatasaray'da Sergio Oliveira, belki de sarı-kırmızılı takımdaki en kötü maçını oynadı. Portekizli orta saha, maçın 58. dakikada Muslera'dan aldığı pasta çevre kontrolünü düzgün yapamadı. Topu arkadan gelen Amir'e kaptıran Oliveira'nın hatasıyla Galatasaray 2-1 geri düştü. Bu gol sonrası Beşiktaş takımı savunmaya çekildi ve taraftarıyla bütünleşip Galatasaray'a pozisyon vermedi. Oliveira maç sonu verdiği röportajda tüm taraftarlardan özür diledi.