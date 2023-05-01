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    Okan Buruk'tan derbi mağlubiyeti sonrası umutlu konuşma! "Başımız dik 3 puan öndeyiz"

    Taraftarımız merak etmesin, sezon sonu şampiyon biziz. Fenerbahçe’den 3 puan öndeyiz. Oyuncuların, benim ve camiamızın kafası dik olacak. Hala lideriz. Ben çok rahatım. Önümüzdeki 4 maçı kazanıp şampiyon olacağız.

    Başımız dik 3 puan öndeyiz

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası konuştu. Maça iyi başladıklarını söyleyen Buruk, "20. dakikada golle başladık. İyi de oynuyorduk. Sadece Cenk'in vurduğu bir kafa var. Duran toptan gol yedikten sonra oyundan düştük. Devrede uyarılar yaptık" dedi.



    TAM DEĞİŞTİRİYORDUM, YEDİK
    Buruk, ikinci yarıda hamle yapacağı sırada gol yediklerini belirtirken, "Midtsjö ve Berkan'ı oyuna alacaktım, kaybedilen top sonrası golü yiyince Zaniolo'yu soktuk. 2-2'yi bulabilirdik" diye konuştu.



    İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VARDI
    Beşiktaş'ın attığı ilk gol öncesi Torreira'ya faul yapıldığını ifade eden Okan Buruk, sözlerini şöyle bitirdi: Fenerbahçe'den 3 puan öndeyiz. Oyuncuların, benim ve camiamızın kafası dik olacak.



    G.SARAY HEP BAŞI DİK ÇIKMIŞTIR
    G.Saray bu süreçlerden hep kafası dik çıkmıştır. Ben çok rahatım. Önümüzdeki 4 maçı alıp şampiyon olacağız. İkili averajda üstünüz. Taraftarımız merak etmesin, bu sene şampiyon G.Saray olacak.

        DERBİ GOLCÜSÜ ZAFERE YETMEDİ
        Galatasaray zorlu derbide 20. dakikada öne geçti. Golün ismi Mauro Icardi'ydi. Arjantinli yıldız, Beşiktaş'a karşı Nef Stadyumu'nda oynadığı ilk maçta iki gol atarken galibiyeti getirmişti. Dün gece ise attığı şık gol adeta boşa gitti ve galibiyete yetmedi...

        LİGDEKİ 14. GOLÜ
        İcardi, dün Süper Lig'de 14. golünü kaydetti. Arjantinli'nin derbilerdeki gol sayısı ise beşe yükseldi. Icardi'nin Beşiktaş'a üç, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ise birer golü bulunuyor.



        GOMİS DÖNDÜ AMA OYNAMADI
        Geçen haftaki Karagümrük maçında forma giymek istemediğini söyleyen Bafetimbi Gomis, hafta içi yapılan toplantı sonrası takıma katılmıştı. Fransız santrfor, Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna alındı. Tecrübeli golcü, zorlu karşılaşmada forma giymedi.



            OLIVEIRA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI
            Galatasaray'da Sergio Oliveira, belki de sarı-kırmızılı takımdaki en kötü maçını oynadı. Portekizli orta saha, maçın 58. dakikada Muslera'dan aldığı pasta çevre kontrolünü düzgün yapamadı. Topu arkadan gelen Amir'e kaptıran Oliveira'nın hatasıyla Galatasaray 2-1 geri düştü. Bu gol sonrası Beşiktaş takımı savunmaya çekildi ve taraftarıyla bütünleşip Galatasaray'a pozisyon vermedi. Oliveira maç sonu verdiği röportajda tüm taraftarlardan özür diledi.



            ABOUBAKAR NOKTAYI İŞTE BÖYLE KOYDU
            Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, maçı nefis bir golle bitirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, müthiş bir çalım sonrası harika bir şut çıkararak topu ağlara gönderdi. Galibiyeti perçinleyen Kamerunlu yıldız, Vodafone Park tribünlerini ayağa kaldırdı.



            RASHICA: HEDEF DEĞİŞMEDİ
            Milot Rashica, ligde 5. asistini yaptı. Kosovalı futbolcu sarı kart görerek ceza sınırına geldi. Maç sonu, "Hedefimiz değişmedi" diye konuştu.



                TORREIRA HASTANELİK!
                G.Saray adına sahanın en iyisi olan Lucas Torreira'nın ikili mücadele sonrası dişi kırıldı. Uruguaylı futbolcu derbi sonrası hastaneye gitti.

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                Haberler Spor Okan Buruk'tan derbi mağlubiyeti sonrası umutlu konuşma! "Başımız dik 3 puan öndeyiz"
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