Okan Buruk'tan derbi mağlubiyeti sonrası umutlu konuşma! "Başımız dik 3 puan öndeyiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası konuştu. Maça iyi başladıklarını söyleyen Buruk, "20. dakikada golle başladık. İyi de oynuyorduk. Sadece Cenk'in vurduğu bir kafa var. Duran toptan gol yedikten sonra oyundan düştük. Devrede uyarılar yaptık" dedi.
TAM DEĞİŞTİRİYORDUM, YEDİK
Buruk, ikinci yarıda hamle yapacağı sırada gol yediklerini belirtirken, "Midtsjö ve Berkan'ı oyuna alacaktım, kaybedilen top sonrası golü yiyince Zaniolo'yu soktuk. 2-2'yi bulabilirdik" diye konuştu.
İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VARDI
Beşiktaş'ın attığı ilk gol öncesi Torreira'ya faul yapıldığını ifade eden Okan Buruk, sözlerini şöyle bitirdi: Fenerbahçe'den 3 puan öndeyiz. Oyuncuların, benim ve camiamızın kafası dik olacak.
G.SARAY HEP BAŞI DİK ÇIKMIŞTIR
G.Saray bu süreçlerden hep kafası dik çıkmıştır. Ben çok rahatım. Önümüzdeki 4 maçı alıp şampiyon olacağız. İkili averajda üstünüz. Taraftarımız merak etmesin, bu sene şampiyon G.Saray olacak.