Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!

Siyah beyazlılar Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleri ile sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Galatasaray'ın tek golünü Icardi kaydetti. Böylece lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 3'e inmiş oldu.