Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!
Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yenmesinin ardından şampiyonluk mücadelesinde kritik bir öneme sahip olan dev maçta kazanan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleri ile sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Galatasaray'ın tek golünü Icardi kaydetti. Böylece lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 3'e inmiş oldu.
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yenmesinin ardından şampiyonluk mücadelesinde kritik bir öneme sahip olan dev maçta kazanan Beşiktaş oldu.
Siyah beyazlılar Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleri ile sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Galatasaray'ın tek golünü Icardi kaydetti. Böylece lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 3'e inmiş oldu.
ŞENOL GÜNEŞ KADROYU BOZMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 31'inci haftasında 2-0 kazanılan Ümraniyespor maçının kadrosunu bozmadı. Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Saiss, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu.
Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson'u görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'ı sahaya sürdü.