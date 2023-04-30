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Haberler Spor Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!

Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!

Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yenmesinin ardından şampiyonluk mücadelesinde kritik bir öneme sahip olan dev maçta kazanan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleri ile sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Galatasaray'ın tek golünü Icardi kaydetti. Böylece lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 3'e inmiş oldu.

30.04.2023 20:59 - Son Güncelleme: 30.04.2023 22:10
Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!

Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yenmesinin ardından şampiyonluk mücadelesinde kritik bir öneme sahip olan dev maçta kazanan Beşiktaş oldu.

Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!

Siyah beyazlılar Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleri ile sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Galatasaray'ın tek golünü Icardi kaydetti. Böylece lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 3'e inmiş oldu.

Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!

ŞENOL GÜNEŞ KADROYU BOZMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 31'inci haftasında 2-0 kazanılan Ümraniyespor maçının kadrosunu bozmadı. Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Saiss, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu.

Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Kara Kartal!

Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson'u görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'ı sahaya sürdü.

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